Deportes Género Organizaciones feministas por caso de Jordhy Thompson: “Es el reflejo de lo que pasa en la sociedad” Dirigentas y representantes políticas vincularon el hecho con la realidad que viven miles de chilenas. "Da cuenta del gran riesgo en que se encuentran las mujeres que están en relaciones de violencia", dijo la presidenta de Humanas, Camila Maturana. Fernanda Araneda Martes 7 de noviembre 2023 20:39 hrs.

15 años de cárcel arriesga el futbolista de Colo Colo, Jordhy Thompson, luego de ser formalizada de femicidio frustrado tras golpear, morder e intentar asfixiar a su pareja. Al respecto, organizaciones feministas y figuras políticas destacaron que el caso es “un triste reflejo” de la realidad de muchas chilenas. La vocera de la Coordinadora 8M, Camila Olmos, aseguró que se trata de una situación grave, sobre todo cuando se toma en cuenta que el mismo futbolista ya había sido denunciado con anterioridad. “Nos parece súper preocupante que no se hayan tomado cartas en el asunto previamente, que haya seguido en sus funciones y que no haya pasado nada. Es súper delicado, es reincidente y es tremendamente preocupante que su pareja se haya visto expuesta a esta situación. Esperamos que ahora la justicia sí tome cartas en el asunto y que el jugador sea separado del plantel pero de manera definitiva”, manifestó. Más allá de las acciones judiciales que se deberían tomar, la vocera del colectivo 8M señaló que el caso “es el reflejo de lo que pasa en la sociedad“. “Sin duda es algo que no nos estamos haciendo cargo como país y como sociedad. Es una deuda que tenemos pendiente en Chile. A las mujeres nos están matando y en este caso menos mal que la compañera se atrevió a hablar”, subrayó. La abogada y presidenta de Corporación Humanas, Camila Maturana, coincidió con Olmos en que se trata de un hecho “lamentable”, pero a su vez “nos permite, como sociedad reflexionar o poner de relieve varias cuestiones que no siempre son tan evidentes”. “Lamentablemente, esto da cuenta del gran riesgo en que se encuentran las mujeres que están viviendo relaciones de violencia, bajo muchas veces la confianza o derechamente la ilusión de que puede haber un cambio en la relación. En las relaciones de violencia, cuando no hay una intervención externa, la violencia normalmente va en ascenso y no se detiene sola. Y esto, lamentablemente no siempre es parte de la conversación social”, afirmó la abogada. De acuerdo a Maturana, otro elemento que evidencia este caso son las dificultades de la justicia para proteger a las mujeres. En el episodio de violencia anterior que protagonizó la pareja la Fiscalía y el Tribunal determinaron la suspensión condicional del procedimiento, pero solo bajo la condición de que el futbolista se mantuviera alejado de la mujer a la que agredió. “La condición normalmente es una prohibición de acercamiento pero cuando se define esta suspensión condicional del procedimiento, luego no hay claridad de quién es el órgano encargado de mantener algún grado de seguimiento y de que esa medida está siendo efectiva para proteger a la mujer. Esa es una ausencia muy grande sobre cómo se define la respuesta en los casos de violencia contra la mujer”, acusó Maturana. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados, María Francisca Bello, apuntó al uso que se le dio a la “pauta unificada de riesgos”, instrumento utilizado por Fiscalía en casos de violencia intrafamiliar. “Pongo en duda cómo estamos viendo desde las instituciones el riesgo que tienen las víctimas al momento de denunciar. Yo he hablado harto de la pauta unificada de riesgos, que es la que mide los factores de riesgo asociados a una situación de violencia, y me preocupa mucho que esta pauta o no haya sido bien hecha o la evaluación no haya dado con que esa mujer estaba en una situación de violencia”, expuso. La diputada Bello además expresó su preocupación por “el tema cultural”, la relativización de la violencia en el discurso público y la manera en que la institución deportiva ha manejado el caso. “Estamos insistiendo en que haya una persona maltratadora que siga en su puesto de trabajo como futbolista. Blanco y Negro no ha atendido a que también cumplen un rol social en la prevención, erradicación y sanción de la violencia de género”, reprochó “Lamentablemente, ha habido un mal ejemplo y no sé qué le estamos tratando de decir a los jóvenes cuando seguimos insistiendo en un jugador de fútbol que ya ha maltratado dos veces a su pareja. Y no solo estamos hablando de golpes, sino que intento de asfixia”, agregó. Una opinión similar tuvo la senadora y exministra de la Mujer, Claudia Pascual. A su juicio, los clubes deportivos en general “han sido bastante lentos en asumir estas materias en relación a la prevención y entender que cuando una mujer está siendo víctima de violencia todos y todas tenemos que apoyar”. “Si el hombre que ha sido agresor en este caso, es parte del espacio de la institución en la cual yo estoy, tengo que asumir condiciones mucho más proactivas para esa prevención”, enfatizó. En esa misma línea, Pascual planteó que “se apoya mucho más a un jugador de fútbol, generando las condiciones para que cumpla las medidas cautelares y para que tenga un proceso de reflexión, de reeducación, de formación en este ámbito, antes de decirle: ‘estamos contigo, no importa, sigue adelante con tu vida tal cómo está’”.

