María Jaraquemada por caso Hermosilla: “De ser reales estos hechos, tienen que tener sanciones y ejemplares”

La directora ejecutiva de Chile Transparente y presidenta de la Comisión para la Probidad y Transparencia, María Jaraquemada, declaró que los eventuales delitos que se habrían ejecutado por el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que involucran al connotado abogado Luis Hermosilla, son una “oportunidad” para que el sistema judicial demuestre su imparcialidad. En ese sentido, la presidenta de la Comisión para la Probidad aseguró que “este tipo de delitos siempre ponen a prueba al sistema completo porque es complejo, son personas que conocen bien el sistema, tienen contactos y yo creo que es una gran oportunidad de nuestro sistema de demostrar que efectivamente es imparcial, independiente y de que no importa quién esté implicado en estos casos las sanciones van a ser iguales”. Jaraquemada señaló que “muchas personas nos hemos visto sorprendidas con estos audios, es muy brutal además de escuchar, porque -claro- a veces se abren investigaciones de presuntos sobornos pero es distinto escuchar en palabras de los presuntos implicados, en un tono tan directo, cómo se llevó el modus operandi”. En conversación con Radio Universidad de Chile, la directora de Chile Transparente declaró que “ahora las interrogantes que varios tenemos es, primero, ver si efectivamente esto era solo una intención, si esto se concretó o si aquí hay algo que viene montado desde hace mucho tiempo y cuántas personas estarían implicadas”. Para Jaraquemada eso es clave porque “de ser real estos hechos, tienen que tener sanciones y ejemplares, no es algo que pueda ocurrir, pero, segundo, porque también parte de la forma de restaurar la confianza en servicios tan claves es efectivamente tirar el hilo completo de la madeja y desentrañar todo este entramado que podría existir para determinar la responsabilidad”. Consultada por las declaraciones del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, sobre si se concurre una “mafia de la evasión” en este caso, Jaraquemada señaló que “los audios dan esa percepción, pero tenemos que ver si efectivamente hay una mafia y hay un entramado montado para eludir, el pago de impuestos o evitar sanciones por infracciones a las normas de valores”. En esa línea, tanto el Ministerio Público, que ha instruído una investigación de oficio, como las instituciones implicadas, abriendo sumarios internos, han tomado medidas en busca de responsabilidades. Sobre esto, la presidenta de la Comisión para la Probidad declaró que esto “es lo mínimo que podemos esperar de nuestras instituciones, acá hay que ser rápido, no hay que dar lugar a dudas a que efectivamente esto se va a investigar caiga quién caiga y se sepa lo que se sepa, y que van a haber las sanciones” Eso sí, las sanciones que arriesgan los implicados podrían ser menores dado que, hasta ahora, los audios revelan eventuales delitos cometidos previo a la promulgación de la Ley de Delitos Económicos (07 de agosto) que ahora establece penas privativas de libertad. Al respecto, María Jaraquemada señaló que “eventualmente podría aplicarse y eso obviamente podría tener consecuencias más graves de comprobarse los hechos, pero estamos como muy justos en el tiempo“. “Igualmente el año 2018 se subieron las sanciones a los delitos de sobornos y, por lo tanto, de determinar si son actos delitos o no, podría eventualmente haber sanciones de presidio efectivos”, aseguró. Respecto a la declaración pública del abogado Hermosilla donde aduce que ha sido objeto de “una maniobra siniestra”, en respuesta a los antecedentes revelados por Ciper Chile, la directora ejecutiva de Chile Transparente sostuvo que “él no niega los hechos completamente, él no dice que él no dijo lo que dijo, sino que en esto opera un montaje y que él no habría pagado directamente los sobornos, pero yo creo que esto va a ser fruto de las investigaciones”. “Él tiene su legítimo derecho a la defensa y a la presunción de inocencia que obviamente se ve complicada porque en el fondo acá hay un audio y no sólo dichos de una tercera persona”, zanjó. Imagen de Portada: Agencia ATON

