03a2a44f4e

7816d6518f

Deportes Juegos PanAm ParapanAm Tamara Leonelli debutó con una victoria en los Juegos Parapanamericanos La paratenismesista y abanderada de nuestro país en estos Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 se impuso a El Salvador por tres sets a cero y esta tarde buscará su segunda victoria ante Nayla Kuell de Argentina. Diario UChile Jueves 16 de noviembre 2023 12:09 hrs.

Compartir en

Con una nutrida delegación comenzó la participación de Chile en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 que tuvo al para tenis de mesa como primer deporte en la previa de lo que será la ceremonia de inauguración oficial este viernes en el Estadio Nacional. Fueron varios los partidos protagonizados por deportistas chilenos donde destacó la victoria de nuestra abanderada, Tamara Leonelli, quien se impuso por tres sets a cero a la salvadoreña Josselyn Miranda en partido correspondiente al grupo B de la clase 4-5. Luego de su victoria y en conversación con el Canal CDO, Leonelli expresó su alegría por el apoyo que expresó el público durante su partido “lo pasé super bien, disfrute del partido, me saqué el nerviosismo del primer partido, me pude soltar un poco y ahora vamos con todo para la tarde. Me sentí muy feliz y que mejor que con la barra chilena que, aunque ustedes no lo crean, se siente”. La paratenismesista agregó que “es muy hermoso tener la posibilidad de competir en casa, yo nunca había tenido la fortuna que mi familia me viera jugar, así que es un orgullo, es hermoso sentir el ceacheí cuando una está jugando”. En otros resultados de los chilenos en la jornada inaugural, Manuel Echaveguren se impuso por tres sets a cero al costarricense José Vargas en la Clase 10; Cristián González derrotó por tres sets a cero a Noel Sandoval de Venezuela en la clase 4; Almendra Ortiz perdió por tres sets a cero ante la mexicana Martha Verdin en la clase 4-5 y Maximiliano Rodríguez se impuso a Sebastián Chaves de Costa Rica por tres sets a cero en la clase 4. Esta tarde continuarán los partidos en el Centro de Entrenamiento Olímpico de la comuna de Ñuñoa con el segundo encuentro de Leonelli y el debut del histórico Cristián Dettoni. Foto: Photosport.

Con una nutrida delegación comenzó la participación de Chile en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 que tuvo al para tenis de mesa como primer deporte en la previa de lo que será la ceremonia de inauguración oficial este viernes en el Estadio Nacional. Fueron varios los partidos protagonizados por deportistas chilenos donde destacó la victoria de nuestra abanderada, Tamara Leonelli, quien se impuso por tres sets a cero a la salvadoreña Josselyn Miranda en partido correspondiente al grupo B de la clase 4-5. Luego de su victoria y en conversación con el Canal CDO, Leonelli expresó su alegría por el apoyo que expresó el público durante su partido “lo pasé super bien, disfrute del partido, me saqué el nerviosismo del primer partido, me pude soltar un poco y ahora vamos con todo para la tarde. Me sentí muy feliz y que mejor que con la barra chilena que, aunque ustedes no lo crean, se siente”. La paratenismesista agregó que “es muy hermoso tener la posibilidad de competir en casa, yo nunca había tenido la fortuna que mi familia me viera jugar, así que es un orgullo, es hermoso sentir el ceacheí cuando una está jugando”. En otros resultados de los chilenos en la jornada inaugural, Manuel Echaveguren se impuso por tres sets a cero al costarricense José Vargas en la Clase 10; Cristián González derrotó por tres sets a cero a Noel Sandoval de Venezuela en la clase 4; Almendra Ortiz perdió por tres sets a cero ante la mexicana Martha Verdin en la clase 4-5 y Maximiliano Rodríguez se impuso a Sebastián Chaves de Costa Rica por tres sets a cero en la clase 4. Esta tarde continuarán los partidos en el Centro de Entrenamiento Olímpico de la comuna de Ñuñoa con el segundo encuentro de Leonelli y el debut del histórico Cristián Dettoni. Foto: Photosport.