Deportes Arranca hoy: la programación de la 28° fecha del Campeonato Nacional Desde este jueves se reanudará la acción del torneo de Primera División del fútbol chileno. Diario UChile Jueves 23 de noviembre 2023 11:12 hrs.

Terminó la última fecha doble de las Clasificatorias de este 2023, por lo que el Campeonato Nacional se reanudará a partir de este jueves, con el desarrollo de la 28° fecha, que tendrá una jornada clave en la pelea por el título y también con los clubes que luchan por la permanencia. Todo arrancará este jueves con el duelo entre Palestino y Everton, a las 18:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna. En tanto, el viernes Universidad de Chile enfrentará a Coquimbo Unido a las 18:00 horas, mientras que el sábado se jugarán duelos en simultáneo entre los equipos que luchan por la parte más alta, como Cobresal y Huachipato, quienes se medirán a O’Higgins y Universidad Católica, respectivamente. Por su lado, el domingo Colo Colo visitará a Audax Italiano en La Florida el día domingo. Esta es la programación completa de la 28° fecha del Campeonato Nacional: JUEVES 23 DE NOVIEMBRE 18:00 horas, Palestino vs. Everton, estadio La Cisterna. VIERNES 24 DE NOVIEMBRE 18:00 horas, Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido, estadio Santa Laura.

20:30 horas, Unión La Calera vs. Unión Española, estadio Nicolás Chahuán. SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE 18:00 horas, Huachipato vs. Universidad Católica, estadio Huachipato.

18:00 horas, O’Higgins vs. Cobresal, estadio El Teniente. DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE 18:00 horas, Audax Italiano vs. Colo Colo, estadio Bicentenario La Florida.

20:30 horas, Deportes Copiapó vs. Ñublense, estadio Luis Valenzuela.

20:30 horas, Curicó Unido vs. Magallanes, 20:30 horas. Estadio La Granja. Fuente: ATON Chile

