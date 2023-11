27fb0f28ad

Deportes Juegos PanAm ParapanAm Francisco Cayulef y sus dos finales: “Esto es un sueño” El tenista chileno en silla de ruedas disputará medallas de oro en individuales y en dobles quads en Santiago 2023. Diario UChile Jueves 23 de noviembre 2023 18:39 hrs.

Por partida doble es la felicidad de Francisco Cayulef, el tenista en silla de ruedas chileno que estará en dos finales de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. El miércoles, Cayulef avanzó a la definición en la competencia de dobles de la modalidad quads junto a Diego Pérez, tras derrotar a los estadounidenses Andrew Bogdanov y David Wagner por 6-4 y 6-0. Y este jueves, el chileno se instaló en la final Individual Quad Mixto después de imponerse al brasileño Leandro Pena en tres sets por 3-6, 6-2 y 6-3. “Soy deportista paralímpico desde hace 20 años y la verdad es que estar en dos finales es un sueño. He tenido altos y bajos, problemas con clasificaciones.También he pasado por otros deportes, pero, sin duda que es una cosa de locos volver al tenis y estar en dos finales parapanamericanas. Lo que he vivido esta semana es muy emotivo y me tiene hinchado el corazón”, señaló Francisco Cayulef en el Court Central del Centro Deportivo de Tenis del Estadio Nacional. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

