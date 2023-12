Anuncian como “histórico” el cambio de paradigma logrado al cierre de la COP28

Lo que se ha logrado, en realidad, es un “histórico acuerdo de mínimos” para alcanzar el objetivo de no superar los 1,5 grados de aumento de las temperaturas. Esto, luego que hasta el martes las presiones internas y externas hacían presagiar lo peor. Sin embargo, finalmente se ha logrado consensuar un texto en el que, aunque no hace referencia a la necesidad de reducir los combustibles fósiles, ni mucho menos a eliminarlos, sí se reconoce por primera vez que hay que “iniciar una transición hacia su abandono” con el horizonte puesto en el año 2050.

Fue así cómo, después de una última maratónica ronda de negociaciones que duró toda la madrugada de este miércoles 13 de diciembre, los emiratíes alcanzaron un nuevo borrador que pedía “hacer la transición lejos de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crucial, con el fin de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 de acuerdo con las recomendaciones científicas”. Pero, al usar el término “transición”, el texto ya no habla de “eliminación gradual” del petróleo, gas y carbón, un término que desde hace meses se ha convertido en la bandera de lucha tras la cual se han alineado más de cien países y miles de ONG.

No obstante, más allá de esa frase inédita, el texto ratifica otro avance importante logrado en esta COP28 : el objetivo de triplicar la producción de energías renovables y duplicar la eficiencia energética al año 2030 . También se llama a los Estados a reducir el uso de carbón una recomendación ya incluida en Glasgow durante la COP2.

Gaia Febvre, responsable de políticas internacionales de la organización Réseau Action Climat reconoció que el acuerdo votado en la COP28 contiene una señal política hacia la salida de los combustibles fósiles. “Pero -argumentó- el punto no es ése, porque no se han puesto a disposición los medios financieros para apoyar a los países que más lo necesitan. También hay menciones a temas muy preocupantes: el gas como energía de transición, la captura y almacenamiento de carbono e, incluso, la energía nuclear. Para nosotros, esta COP no ha estado a la altura de las ambiciones prometidas”, sostuvo.