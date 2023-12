e30f11ec30

Proceso Constituyente Expresidentes participaron del plebiscito Bachelet cuestionó las críticas que recibió por apoyar al "En contra" cuando, a su juicio, los expresidentes hombres no recibieron las mismas interpelaciones. En tanto, Lagos enfatizó que este plebiscito no se trata de evaluar al Gobierno. Diario UChile Domingo 17 de diciembre 2023 12:26 hrs.

Esta mañana los expresidentes Ricardo Lagos, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet ejercieron su derecho a voto en un proceso que definirá si chile aprueba o rechaza la nueva Carta Fundamental elaborada por el Consejo Constitucional. Tras votar en el Complejo Educacional La Reina, la expresidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a la ciudadanía a “trabajar tranquilamente”. Consultada sobre su participación en la campaña por el “En contra”, la exmandataria indicó que “cuando todos los expresidentes hombres han dado su opinión nadie criticó, sólo me criticaron a mi ¿Será que habrá machismo?”. “Qué divertido que piensen que me utilicen a mí. No soy una recién nacida y obviamente tengo mis opiniones bien claritas, siempre las he tenido”, añadió. Sin referirse directamente a su opción en este plebiscito, Bachelet dijo que “espero que los chilenos entiendan que necesitamos algo que sea una casa común y no que nos divida”. Requerida si sería un fracaso mantener la actual Constitución, Bachelet respondió que “yo siempre prefiero algo malo que algo pésimo”. Por su lado, el expresidente Sebastián Piñera votó en el Liceo Rafael Sotomayor de Las Condes y a la salida señaló que espera que los 15 millones de chilenos y chilenas habilitados para sufragar puedan “concurrir a las urnas y expresar su opinión. Todos los votos importan”. Piñera destacó que su deseo es que la población tenga “la posibilidad de tener por fin una Constitución aprobada en plena democracia, que nos dé la estabilidad, la unidad que Chile necesita”. “Hay que sacar a Chile del pantano en el que estamos y volver a ponerlo en marcha, los países que viven enfrentados no logran salir adelante”, agregó. Asimismo, manifestó que está seguro “que una de una de las dos opciones cierra mejor el proceso”. “Chile no puede seguir con esta incertidumbre que lleva cuatro años. Espero que aprovechemos esta oportunidad para aprobar esta Constitución en plena democracia”, reiteró. El expresidente Ricardo Lagos fue el tercer exmandatario en sufragar este domingo, después de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Lo hizo en el Instituto Superior de Comercio de Santiago. Luego de emitir su voto, el exjefe de Estado expresó que este “es un día importante para Chile” y sostuvo que su deseo es que al final del día haya un resultado muy claro. Además, Lagos enfatizó que “la ciudadanía se exprese con nitidez y, a partir de ahí, entendamos que Chile tiene una mirada del mundo externo muy positiva, pero es dentro del país donde no aprendemos a respetarnos los unos a los otros”. “Hoy somos respetados en el mundo, pero en Chile tenemos la casa un poco desordenada (…). Creo que vamos a tener una claridad esta noche y esa claridad le hace bien a Chile“, agregó. Por otro lado, enfatizó que este plebiscito no se trata de una evaluación del Gobierno, que “ha sido cuidadoso de abstenerse de este debate electoral”. En tanto, el expresidente Eduardo Frei emitió su voto desde el Colegio Villa María Academy en Las Condes, donde afirmó que se debe respetar el resultado del plebiscito y que “a contar de mañana tenemos que mirar de otra manera”. “Hay gente que lo está pasando mal, tenemos muy pocas inversiones, hay mucha gente desempleada, no se definen los temas de salud, de educación, de vivienda ni de las pensiones, años discutiendo. Así no progresan los países”, declaró. De esa manera, apeló a buscar el buen común porque es lo que “todos los chilenos están esperando”. Respecto a un eventual tercer proceso constitucional, Frei planteó que “si la gente vota como yo voté se debería terminar este proceso, hay otros que dicen que se va a terminar igual, yo no creo que se va a terminar, yo creo que va a seguir”. “Tenemos que definir las cosas o si no el país no va a progresar, no se va a desarrollar y vamos a continuar estancados por muchos años”, subrayó.

