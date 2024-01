e58ffe84b7

Deportes Erika Olivera por recursos no rendidos de Santiago 2023: “El IND ha faltado en su rol de fiscalizar” La diputada reprochó que no es la primera vez que ocurre una situación de estas características tras la realización de un evento deportivo en el país. En los Juegos ODESUR 2014 "hubieron miles de millones de pesos que quedaron sin rendir", lamentó. Diario UChile Jueves 4 de enero 2024 11:32 hrs.

La Contraloría informó este miércoles 3 de enero que no se han rendido $194 mil millones relacionados con la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. El informe entregado por la contralora a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas señala que solo se ha rendido un 31,5% de los recursos en el período entre 2018 y 2023, específicamente en el año 2022. En conversación con la primera edición de Radioanálisis la presidenta de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara Baja, Erika Olivera, mostró su preocupación frente a esta situación: “Quedamos bastante preocupados los integrantes de la Comisión porque, finalmente lo que vemos acá, es que hay un problema de rendiciones. La Corporación Santiago 2023 decía que los plazos para las rendiciones están estipuladas hasta el mes de febrero, pero eso no quita preguntarnos por qué hay rendiciones pendientes durante los últimos cuatro años”. La diputada del Partido Demócratas apuntó a la responsabilidad del Instituto Nacional del Deporte frente a este problema. “Nos interesa saber si el instituto ha mejorado observaciones que la Contraloría ya hizo a inicios del 2023. Un informe que advertía al IND que habían faltas por rendiciones que en ese tiempo eran 46 mil millones de pesos aproximadamente”, señaló. “Creo que el IND sí ha faltado en su rol de fiscalizar y supervigilar que los recursos públicos que se entregan a una corporación de derecho privado, para la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, estén siendo bien ejecutados”, opinó la parlamentaria. Olivera también se mostró alerta por el bajo porcentaje de recursos rendidos y del aún menor aprobado. “Han transcurrido cuatro años y solo el 31,5% de los recursos han sido rendidos, y de ese porcentaje solo el 5% ha sido aprobado. ¿Qué pasa con el resto entonces? Son dudas que nacen legítimamente y que son las autoridades las llamadas a aclararlas”, apuntó la exatleta. En su experiencia como deportista, Olivera recordó que no es la primera vez que ocurre algo así tras la realización de un evento en el país. “No me gustaría que pase lo mismo que hace una década. Nosotros tuvimos los Juegos ODESUR (2014) y hubieron miles de millones de pesos que quedaron sin rendir. No hubo fiscalización ni responsables, nadie se hizo cargo de esos recursos que le pertenecen al deporte”, mencionó. Además, la diputada se refirió a la labor del actual ministro de Deportes, Jaime Pizarro, y al CEO de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, quiénes tomaron el mando de la realización de este evento a pocos meses de su realización. “El ministro Pizarro y el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 efectivamente llegaron a tomar un desafío que era bastante grande. Con los atrasos que se venían advirtiendo y distintas problemáticas que trae la organización de los Juegos. Tenemos que tener claro que nunca estuvo en duda la realización de los juegos”, sentenció. Revisa aquí la entrevista completa a continuación: Foto: Aton.

