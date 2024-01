7a82502197

Nacional Política seguridad Convocar al Cosena y 2% constitucional: el doble portazo del Gobierno a propuestas de la centroizquierda y la derecha La senadora Rincón dijo que "hay que evaluar qué ha pasado en el país que todos los días mueren personas". Mientras, el diputado Raúl Soto señaló que dada la magnitud de la crisis, el aumento del 5,7% en el presupuesto de seguridad será insuficiente. Bárbara Paillal Miércoles 3 de enero 2024 19:02 hrs.

En el marco de un incremento en la sensación de inseguridad en el país y la alta cifra de homicidios, parlamentarios de centroizquierda y oposición han solicitado destinar el 2% del Presupuesto 2024 al combate contra el crimen organizado y convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). Sin embargo, el Gobierno volvió a desestimar ambas propuestas. La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló: “Nosotros aumentamos el presupuesto a un 5,7 por ciento en seguridad, todavía no se alcanzan ni a ejecutarse esos recursos y están pidiendo más“. “Los recursos que hemos ido aprobando son recursos que tienden a ser permanentes, a menos que algún gobierno decida disminuirlo, pero los recursos que se necesitan para, por ejemplo, tener más policías en las calles no son excepcionales, van a tener que necesitar un financiamiento permanente y por eso hemos sido majaderos en hablar sobre el pacto fiscal”, añadió. En relación a la posibilidad de llamar al Cosena, Vallejo advirtió que éste es un espacio de consulta, más no una instancia operativa que permita mayores recursos o mejores operaciones. En esa línea, aseguró que la reticencia a usar esta medida no se debe a “un problema ideológico que tengamos, es un problema práctico“. Desde la oposición, sin embargo, insisten en hacer llamados al Ejecutivo. La senadora de Demócratas, Ximena Rincón, llegó hasta el Palacio de La Moneda, con una carta desde su colectividad para el Presidente de la República, Gabriel Boric, con una extensa solicitud de propuestas en la materia. “Nosotros estamos pidiendo una vez más, como ya lo habíamos hecho el 13 de noviembre, que se convoque al Cosena, también estamos reiterando algo que pedimos en abril del año pasado que es el Estado de Excepción Constitucional, ya sea en la Región Metropolitana y en todas aquellas regiones que lo requieran, y también el uso del 2% constitucional”, indicó. Sin embargo, la parlamentaria aprovechó para referirse a la negativa de la vocera de Gobierno a convocar al Cosena afirmando que “a mí no me deja de sorprender que la ministra diga que no va a tener efecto convocar un órgano de esa característica, cuando hoy vemos que todos los días está muriendo gente”. “La pregunta que hay que hacerle al Presidente es si va a seguir pauteado por el Partido Comunista y el Frente Amplio, y no va a escuchar a quienes tienen que opinar sobre temas tan fundamentales como es la seguridad. Creo que llegó la hora de actuar, efectivamente los diagnósticos están, pero hay que evaluar qué es lo que ha pasado en nuestro país que todos los días sigue muriendo personas”, cuestionó. En tanto, esta tarde parlamentarios de centroizquierda, encabezados por el diputado del PPD, Raúl Soto, ingresaron un proyecto de resolución para lograr que se vote en la Sala de la Cámara de Diputados una solicitud institucional buscando que el Presidente Gabriel Boric destine un 2% del presupuesto de la nación (mil 800 millones de dólares) para el combate contra el crimen organizado. “Si bien valoramos el esfuerzo que está haciendo el Gobierno con el aumento a un 5,7% adicional de la glosa de seguridad en el Presupuesto 2024, (…) dada la magnitud y la profundidad de la crisis de seguridad esos recursos van a ser insuficientes”, sostuvo Soto. La solicitud también fue respaldada por el diputado del Partido Socialista, Marcos Illabaca, afirmando que “es tan compleja la situación de seguridad que en conjunto este grupo de parlamentarios pusimos sobre la mesa la posibilidad de llevar adelante la utilización del 2% del fondo constitucional”. “Por eso mismo, hace unas semanas atrás solicitamos la declaración del Estado de Excepción Constitucional para que de manera parcelada se vaya atacando el crimen organizado y se eliminen las armas de fuego de todo Chile”, sostuvo. La propuesta recibió el apoyo además del diputado independiente por el PPD, Héctor Ulloa; las independientes, Camila Musante y Marta González; el radical, Tomás Lagomarsino; y el democratacristiano, Eric Aedo. Imagen de Portada: Agencia ATON

