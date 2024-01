bb54377d7a

Nacional Pensiones Tras más de un año de discusión: Comisión de Trabajo aprueba Reforma Previsional Durante su última intervención en la instancia, la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, enfatizó que votar en contra de la idea de legislar implica postergar el debate al menos un año. El proyecto sería votado en sala este viernes. Diario UChile Lunes 15 de enero 2024 22:54 hrs.

Cerca de las 23 horas de este lunes la Comisión de Trabajo despachó el proyecto de Reforma Previsional, a catorce meses de haber sido presentado por el Ejecutivo. Con ocho votos a favor, cuatro en contra y la abstención del diputado Eduardo Durán (RN) la propuesta del Gobierno pasará a la comisión de Hacienda de la Cámara para luego ser votada en general en la sala de la Corporación La discusión que antecedió la votación -que se extendió por varias horas- estuvo marcada por los cálculos del Ejecutivo respecto de las tasas de reemplazo de los actuales jubilados, considerando la PGU, además del destino de la cotización adicional del seis por ciento con cargo al empleador. Desde el oficialismo enfatizaron que el Gobierno ha cedido en varios aspectos del proyecto, en contraposición, según señalan, de la postura de Chile Vamos, desde donde no ha habido cambios respecto de la cotización adicional. En esa linea, la diputada Daniella Cicardini (PS) hizo hincapié en que “el Ejecutivo está disponible a dialogar. Es por eso que ha recogido algunas propuestas y que una valora. Que nos duele, evidentemente, porque no ha sido fácil. No ha sido fácil llevar este debate adelante. Este no es un gallito político al Presidente Boric, ni a la ministra Jara, ni al ministro Marcel, esto es para las personas mayores de Chile”. En tanto, desde la oposición, acusaron que el Gobierno tendría la intención de dar un “manotazo” a los fondos previsionales de los trabajadores a través del tres por ciento extra destinado a reparto. Cabe recordar que durante la jornada el Ejecutivo anunció su respaldo a la propuesta de la DC de dividir el seis por ciento en partes iguales para cuentas individuales y solidaridad.

