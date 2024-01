e23ccde31b

Nacional Política “La responsabilidad es mía”: Ministra Jeannette Jara desmintió que Presidente Boric haya autorizado reunión en casa de Zalaquett La titular del Trabajo calificó como "falsos" los dichos de dirigentes del Partido Comunista, quienes aseguraron que la secretaria de Estado habría informado sobre la cita al mandatario y que este habría dado “luz verde” a su realización. Diario UChile Jueves 18 de enero 2024 13:18 hrs.

La jornada de este jueves la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, desmintió que el Presidente Gabriel Boric estuviera al tanto de su reunión con representantes de las AFPs en la casa del lobista Pablo Zalaquett. Esto, en el marco de los encuentros que sostuvieron seis secretarios de Estado sin ser registrados en la Ley de Lobby. Según consignó El Mostrador, fueron tres dirigentes de la cúpula del Partido Comunista quienes señalaron que la titular habría informado al mandatario sobre la cita y que este habría dado “luz verde” a su realización. “Eso es falso, la verdad es que yo le informé al Presidente con posterioridad cuando esto ya estaba en la polémica”, aseveró Jara. En ese sentido, la ministra dijo no haberle informado al Presidente Boric con anterioridad “porque en realidad me reúno con todo el mundo y no paso previamente por un chequeo para ver con quién me puedo reunir o no. Así que aquí la responsabilidad es mía”. “Lo descarto absolutamente”, enfatizó. Por otra parte, evitó profundizar sobre los dichos de los dirigentes del PC –quienes no fueron identificados- aunque descartó haber hablado con el partido sobre esta situación”. “No sabría decirle la verdad, porque como en realidad son fuentes en off no sabría referirme a aquello. Yo ni siquiera he ido a la comisión política a hablar de este tema. Entonces, todos los supuestos que se hacen no tienen sustento”, expresó. Cabe destacar que estos encuentros protagonizados por los ministros en el domicilio de Zalaquett motivaron a que el Presidente Gabriel Boric mandatara a las autoridades a evaluar si estas reuniones debieran ser registradas bajo la Ley de Lobby. Una instrucción que fue acatada por Jara y los titulares de Economía, Nicolás Grau; de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren; de Medio Ambiente, Maisa Rojas; y de Agricultura, Esteban Valenzuela. Sin embargo, la única quien no ha registrado el encuentro ha sido la ministra del Interior, Carolina Tohá, puesto que a su juicio este no reúne las características definidas como lobby. Foto en portada: Agencia Aton

