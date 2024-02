51f51dd23d

32b88ae816

Nacional Alcalde de Florida, Jorge Roa, se quita la vida tras protagonizar accidente Previo a su muerte, el edil hizo una publicación en Facebook en la que se refirió al choque que provocó mientras conducía en estado de ebriedad. Además, en el mensaje abordó los problemas de salud que padecía desde "hace un tiempo". Diario UChile Lunes 12 de febrero 2024 13:33 hrs.

Compartir en

Este lunes confirmaron la muerte del alcalde de Florida, Jorge Roa, quien se quitó la vida luego de chocar su automóvil mientras conducía en estado de ebriedad. Previo al accidente, el edil había renunciado a su cargo por medio de una publicación de Facebook. De acuerdo a las declaraciones de María Carolina Inostroza, presidenta regional de la Democracia Cristiana, “luego de producir un accidente de tránsito donde él (Roa) estuvo involucrado, él había anunciado por redes sociales y algunos medios que él iba a renunciar a su cargo de alcalde”. “Nos acabamos de enterar que se quitó la vida en su domicilio en la comuna de Florida”, agregó Inostroza en conversación con Radio Bío Bío. La autoridad de la DC en la zona sostuvo que Roa “estaba en un proceso que todos pensábamos era de reflexión, porque no había oficializado el tema de la renuncia a su cargo a alcalde, pero ahora nos encontramos con la lamentable noticia”. “Esta es una lamentable noticia para nosotros (…) Fue un camarada importante, que le entregó dignidad a los vecinos de Florida”, manifestó. Según la información preliminar, el hecho tuvo lugar en la casa del líder comunal, donde Carabineros quedó a cargo de acordonar el sitio del suceso. Una vez que se conoció del fallecimiento de la máxima autoridad de la Municipalidad de Florida, todos los funcionarios municipales fueron convocados para transmitirles la perdida. El mensaje de Facebook Antes que se conociera el deceso del alcalde de Florida, el mismo Jorge Roa publicó un mensaje a través de su cuenta de Facebook en el que se refirió al accidente que protagonizó el pasado sábado. El edil expuso que había cometido “un tremendo error y como autoridad comunal debo pagar y dar cuenta de ello“. Además, aseguró que no huyó del lugar del accidente y que esperó a que las autoridades procedieran. “Seguí todas las instrucciones y me sometí a todos los controles esa noche“, dijo. El alcalde explicó que estaba feliz porque parte de su entorno familiar cercano había sufrido un accidente de tránsito automovilístico del cual resultaron todos ilesos. “Se perdió solo lo material, pero ellos están en casa“, sostuvo. Su mensaje no se detuvo allí, expresando que “hace un tiempo comenzó un deterioro progresivo de mi salud, perdí mucho peso, y no estaba bien ni física ni psicológicamente, poco a poco eso me fue afectando mucho, en especial las deslealtades y traiciones de mi personal de confianza”.

Este lunes confirmaron la muerte del alcalde de Florida, Jorge Roa, quien se quitó la vida luego de chocar su automóvil mientras conducía en estado de ebriedad. Previo al accidente, el edil había renunciado a su cargo por medio de una publicación de Facebook. De acuerdo a las declaraciones de María Carolina Inostroza, presidenta regional de la Democracia Cristiana, “luego de producir un accidente de tránsito donde él (Roa) estuvo involucrado, él había anunciado por redes sociales y algunos medios que él iba a renunciar a su cargo de alcalde”. “Nos acabamos de enterar que se quitó la vida en su domicilio en la comuna de Florida”, agregó Inostroza en conversación con Radio Bío Bío. La autoridad de la DC en la zona sostuvo que Roa “estaba en un proceso que todos pensábamos era de reflexión, porque no había oficializado el tema de la renuncia a su cargo a alcalde, pero ahora nos encontramos con la lamentable noticia”. “Esta es una lamentable noticia para nosotros (…) Fue un camarada importante, que le entregó dignidad a los vecinos de Florida”, manifestó. Según la información preliminar, el hecho tuvo lugar en la casa del líder comunal, donde Carabineros quedó a cargo de acordonar el sitio del suceso. Una vez que se conoció del fallecimiento de la máxima autoridad de la Municipalidad de Florida, todos los funcionarios municipales fueron convocados para transmitirles la perdida. El mensaje de Facebook Antes que se conociera el deceso del alcalde de Florida, el mismo Jorge Roa publicó un mensaje a través de su cuenta de Facebook en el que se refirió al accidente que protagonizó el pasado sábado. El edil expuso que había cometido “un tremendo error y como autoridad comunal debo pagar y dar cuenta de ello“. Además, aseguró que no huyó del lugar del accidente y que esperó a que las autoridades procedieran. “Seguí todas las instrucciones y me sometí a todos los controles esa noche“, dijo. El alcalde explicó que estaba feliz porque parte de su entorno familiar cercano había sufrido un accidente de tránsito automovilístico del cual resultaron todos ilesos. “Se perdió solo lo material, pero ellos están en casa“, sostuvo. Su mensaje no se detuvo allí, expresando que “hace un tiempo comenzó un deterioro progresivo de mi salud, perdí mucho peso, y no estaba bien ni física ni psicológicamente, poco a poco eso me fue afectando mucho, en especial las deslealtades y traiciones de mi personal de confianza”.