Política Senador Insulza (PS): “Las principales críticas al Ejecutivo surgen de partidos de Gobierno y eso es negativo” El parlamentario también cuestionó los reparos provenientes del Socialismo Democrático e instó a respaldar en conjunto el trabajo de la actual administración. No obstante, descartó que exista "animosidad" en contra del Presidente Boric. Bárbara Paillal Martes 13 de febrero 2024 13:35 hrs.

Las críticas cruzadas se mantienen en la interna oficialista. La presidenta y senadora del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, acusó este martes de una “cierta animosidad de querer golpear al Presidente” tras las acusaciones de “negacionismo” levantadas por militantes del Partido Comunista. “Hay un sector del PC muy crítico de todas las decisiones que adopta el Presidente, como la convocatoria del Cosena o la revocación de las pensiones de gracia (…) Ahora último se llega a un punto que es complejo, porque hay una descalificación, está el uso de una palabra muy fuerte: negacionismo. Las cosas tienen un límite”, sostuvo en Radio Pauta. Los reparos surgen luego de que el jefe de Estado admitiera excesos en las querellas y recriminaciones en contra de Sebastián Piñera. Para la bancada parlamentaria en defensa de los derechos humanos del PC, en el marco del estallido social, el expresidente no se plegó a la institucionalidad democrática. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador socialista, José Miguel Insulza, abordó las tensiones en la interna del oficialismo apuntando a que “más que cambiar de línea y hablar de una política distinta” en su discurso, el Presidente Gabriel Boric intentó representar al país. “No le he dado demasiada importancia a esto porque creo que tiene que ver fundamentalmente con el clima en torno al fallecimiento del expresidente Piñera y, de alguna manera, se entiende lo que el Presidente ha querido demostrar que es fundamentalmente representar al conjunto del país en un tema que es una tradición en Chile: el respeto y homenaje que se rinde a los presidentes”, sostuvo. Respecto a la reacción del PC, el parlamentario mostró comprensión con las críticas emitidas, pero descartó que tengan asidero en una pugna. “Hay gente que ha sufrido en carne propia violaciones de derechos humanos, por lo tanto, es muy sensible a eso, pero no creo que sea un tema que vaya ser muy permanente, creo que más bien se va a apagar pronto, una vez retomemos las tareas propiamente del Gobierno”, expresó. En relación a los nuevos reparos de la presidenta de su partido, Insulza lo interpretó como un juicio general. “Efectivamente, por alguna razón, las principales críticas a cosas de Gobierno surgen de partidos de Gobierno y eso es negativo“, señaló. “No podemos funcionar bien si no estamos realmente todos apoyando a lo que es la labor y el trabajo de nuestro Gobierno”, añadió. El parlamentario admitió que es una crítica que lleva algún tiempo y que, lamentablemente, “también hay senadores de los partidos del Socialismo Democrático que practican la misma crítica”. En esa línea, sostuvo: “Yo no crítico, yo entiendo los sentimientos y las preocupaciones de algunas personas. Indudablemente no entendieron que el Presidente lo que quería hacer era dar una voz de concordia en el momento critico. No creo que tuviera intención de renegar las cosas que había dicho antes“. “No creo que haya animosidad contra el Presidente”, respondió tajante Insulza. En contraste, apuntó que -a su juicio- hay un clima favorable para “mayor concordia y no a polémica entre nosotros“. Imagen de Portada: Agencia ATON.

