Derechos Humanos Diego Khamis: “Las críticas al Estado de Israel no pueden ser consideradas antisemitismo” El director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile arremetió contra las críticas de que el Gobierno expone un visión desinformada e ideologizada del conflicto de Medio Oriente, tachándolas de "vergonzosas". Diario UChile Sábado 24 de febrero 2024 10:11 hrs.

El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha superado la barrera de los 29 mil fallecidos, según han denunciado autoridades del enclave palestino, controlado por el grupo islamista. Según el Ministerio de Sanidad Gazatí, se han confirmado 97 muertos y 132 heridos, asegurando que: “La ocupación israelí cometió nueve masacres contra familias en la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas”. En paralelo, durante este martes, Chile acusó a Israel de “hacer caso omiso a las resoluciones de distintos organismos planetarios y ejercer violaciones sistemáticas al derecho internacional respecto a su relación con el pueblo palestino”, en una audiencia celebrada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya. A través de un comunicado público la Comunidad Judía del país denunció que “el Gobierno de Chile expuso una visión desinformada e ideologizada del conflicto en Medio Oriente y justificó los ataques de octubre, faltó a la verdad y desconoció el compromiso de Israel con la solución de dos Estado” Al respecto, la presidenta de la Comunidad Judía, Ariela Agostín, señaló que el territorio nacional enfrenta un creciente antisemitismo “respecto de lo cual no hemos escuchado absolutamente nada a nuestro Presidente”. Es en este margen que en conversación con la Primera Edición de Radioanálisis el director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, Diego Khamis, se refirió a los argumentos de Chile presentados en la Corte Internacional de Justicia contra Israel y en cómo ha sido la reacción de la comunidad judía en Chile. El director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile arremetió contra la denuncia de la Comunidad Judía de que el Gobierno expone una visión desinformada e ideologizada del conflicto en Medio Oriente, tachando la afirmación como “vergonzosa”, asegurando que “No podría calificarla de otra manera, porque claramente acá no hay una opinión ideologizada ni sesgada, lo que se relató y expuso en la presentación que hizo nuestro país fueron básicamente hechos”, arremetió. En esa línea, respecto a que el territorio nacional está enfrentando un creciente antisemitismo, el director ejecutivo argumentó que: “Las críticas al Estado de Israel no pueden ser consideradas antisemitismo”. “Es tan válido como criticar al Estado o las políticas del gobierno de Chile, de Brasil, de Estados Unidos, de cualquier lado. Aún así, muchos defensores de Israel sostienen que las críticas al Estado Israel son consideradas antisemitismo y eso no puede ser, no puede haber un Estado que no pueda ser criticado, porque se va acusar a sus críticos de antisemitas, eso no es correcto y no corresponde”, explayó. Respecto al rol que tiene el tribunal, Khamis aseguró que: “la Asamblea General es una opinión consultiva, en el fondo no va a tener un mérito vinculante lo que salga ahí. La opinión de la Corte Internacional de Justicia es lo que muchos llaman el softlock (cerradura blanda) del derecho internacional, porque en el fondo, si bien no tiene un mérito, vinculante claramente un pronunciamiento del Tribunal Internacional más fuerte”. “Hay que ver qué es lo que dice, pero por ejemplo, en 2004, este mismo tribunal en una opinión consultiva del año 2004 declaró totalmente ilegal el muro de segregación que se construye dentro de Jordania y pidió su desmantelamiento inmediatamente. Han pasado 20 años y el muro no solamente no ha caído, sino que ha crecido ese es más o menos el panorama”, explicó.

