Deportes Ximena Restrepo y polémica del atletismo: “No fui discriminadora, ni racista” La actual vicepresidenta de World Athletics y madre de la velocista Martina Weil, se refirió por primera vez a la polémica ocurrida en los pasados Juegos Panamericanos Santiago 2023. Diario UChile Jueves 11 de abril 2024 11:54 hrs.

La actual vicepresidenta de World Athletics y madre de Martina Weil, Ximena Restrepo, se refirió por primera vez de manera pública a las acusaciones que pesan en su contra luego del incidente que afectó al equipo femenino de posta 4×400 en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. En conversación con Radio Agricultura, Restrepo negó las acusaciones en su contra y recalcó que “Estoy completamente clara y quiero ser súper enfática en decir que yo no fui ni discriminadora, ni racista, ni utilicé mis influencias ni mi poder para absolutamente nada”. En esa línea, la medallista olímpica agregó que “Lo que yo hice fue defender una posición técnica. Yo reconozco que pude haber, debido a las circunstancias con las que yo me encontré cuando llegué a la pista, este caos que había, esta desesperación de las niñas, este desorden. Unas lloraban, otras no sabían qué hacer, ver a la Martina afectada de esa manera, con todo lo que estaba sucediendo, me dejé llevar por las emociones y lo reconozco. No tengo ningún inconveniente”. La representante de World Athletics respondió además a las acusaciones del presidente de la Federación Atlética de Chile, Juan Luis Carter, quien sostuvo que en este caso podría haber una lucha de clases. Al respecto, Restrepo afirmó que “la verdad sería interesante preguntarle a él a qué se refiere, pero yo en mi opinión y mi manera de ver el atletismo es un deporte que es totalmente democrático. Lo que te decía al principio, la pista no gana el que tiene más o el que tiene menos, el que es más rico, el que es más pobre, el que es más bonito, el que es más feo. En la pista todos son iguales, independiente de dónde vengan, el pituto que tengan… Ahí no hay ningún tipo de ventaja“. Respecto de la actitud que han tenido las denunciantes, Poulette Cardoch y Berdine Castillo, de no querer una conciliación, Restrepo recalcó que “Me parece fuerte lo que dicen. Yo creo que, bueno, parte legal. Lo legal siempre dice que uno tiene que buscar la conciliación. Pero independiente de eso, yo las conozco a ellas de mucho tiempo”. “La idea mía era hablar con Poulette. Yo nunca estuve con Poulette en la pista. Cuando yo llegué a la pista, Poulette no estaba. O sea, a ella cuando le dijeron que no seguía en el relevo, yo no estaba presente. Entonces yo fui a hablar con Poulette, que entrena en Católica, que es el club donde yo he sido dirigente mucho tiempo. Quise hablar con ella para conversar, para ver qué quería, qué necesitaba, si quería una disculpa mía…“, detalló Restrepo. Sobre su futuro en World Athletics, Restrepo señaló que “Sería un golpe duro. No lo puedo negar. De verdad que es a lo que me he dedicado los últimos años. Pero bueno, yo siempre digo y se lo digo a mis hijas, la vida no es justa. Si me toca, es lo que me toca y tendré que reinventarme y empezar a buscar por otro lado, evaluar por qué razón sucedió esto, tratar de mejorar, tratar de aprender de esta circunstancia tan dolorosa y seguir adelante, porque la vida sigue. Yo tengo 55 años y me quedan todavía muchos años por delante. Y espero que si eso llegara a suceder, que ojalá no no sea así, poder encontrar otras alternativas de trabajo, otras áreas donde seguir desarrollándome”. Finalmente, respecto del incidente ocurrido durante un control de dopaje de su hija, Martina Weil, donde un oficial puertorriqueño la acusó de haberlo insultado, Restrepo sostuvo que “lo niego rotundamente. Yo no digo groserías. Puedes preguntar a toda la gente que trabaja conmigo; todos mis amigos se ríen porque yo no digo groserías. Es más, cuando yo llego acá a Chile y siempre le digo a mi marido ‘¿ustedes porque dicen huevón cada segunda palabra?’ Porque hablan así. Entonces eso es falso. Él estaba muy nervioso. Y yo creo nuevamente, porque soy alta, porque hablo fuerte, porque le dije ‘¿qué pasa con mi hija?’, se sintió nervioso”. Foto de referencia: Photosport

