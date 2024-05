7be68c5dfc

Cultura Reunión de apoderados: la hilarante nueva comedia de Rodrigo Bastidas La obra cuenta con un gran elenco, compuesto por María José Prieto, María José Necochea, Claudio Arredondo, Nicolás Saavedra y Claudio Olate. La puesta en escena se presentará en el Centro Cultural San Ginés. Entradas a la venta en Ticketmaster. Diario UChile Jueves 2 de mayo 2024 17:02 hrs.

Luego del rotundo éxito de “No me Deje Hablando Solo” (2023), el destacado dramaturgo y director de teatro, Rodrigo Bastidas, se une a su hija Milena, actriz y guionista, en una nueva propuesta teatral que con sagacidad y sentido del humor viene a exponer la forma en la que nos estamos comportando como sociedad. “Reunión de Apoderados”, es una comedia vertiginosa, aguda e hilarante, que refleja nuestros peores defectos como seres humanos y que nos desenmascara con especial ironía y humor. “Reunión de Apoderados”, se presentará en el Centro Cultural San Ginés ubicado en Mallinkrodt 76, Providencia, los días 2, 3 y 4 mayo a las 21:30 horas, y luego los viernes a las 20:30 horas y sábados a las 21:30 horas. Entradas a la venta en Ticketmaster. En la obra, cuatro apoderados -un sesentón que se cree joven, una embarazada agobiada de criar a tantos hijos, una abogada feminista y un papá superado por las deudas e inmerso en una realidad que no es la suya- asisten a la reunión del tercero básico de un colegio de elite. En medio de los conflictos por temas de crianza y diferencias ideológicas, políticas y sociales, los padres se dan cuenta que no ha llegado nadie más, momento en que el profesor les dice la verdad sobre este encuentro. A partir de entonces, ya nada es lo que parece y la obra da un giro inesperado, en el cual los personajes con hilarante maestría, no dejan títere con cabeza. Sobre la comedia, protagonizada por María José Prieto, María José Necochea, Claudio Arredondo, Nicolás Saavedra y Claudio Olate, Rodrigo Bastidas señala que “es un reflejo de nuestra sociedad en crisis y con graves problemas de salud mental, de lo mal que nos estamos relacionando y comunicando, donde se habla mucho y se escucha poco y donde es más importante lo que yo digo por sobre lo colectivo”. Asimismo, indica que “Reunión de Apoderados” es una obra que dará qué hablar, “porque tiene mucho tema atractivo que va a resonar en la gente y que va a ser un llamado de atención para hacernos cargo y preocuparnos de que la convivencia entre nosotros sea más sana, más cariñosa”, puntualiza. La puesta en escena fue escrita por Rodrigo y Milena Bastidas, una dupla creativa que cuenta con varias teleseries a su haber, pero que representa su primera experiencia sobre las tablas. “Su participación fue muy importante, porque es una obra coescrita, además que me encanta trabajar con ella, porque tiene mucha creatividad, mucho tino, mucho sentido del humor y muy buenas ideas”, destaca. Por otra parte, Bastidas declara que la comedia cuenta con un elenco extraordinario, “hemos hecho un trabajo muy bueno, los actores que intervienen en esta obra son grandes profesionales con una espontaneidad para actuar increíble, que hace que a uno como director la tarea se le haga más fácil”. “Reunión de Apoderados”, cuenta con la dramaturgia de Milena y Rodrigo Bastidas, la dirección de Rodrigo Bastidas y la producción de Acertijo y Necochea y Bastidas. Por su parte, la escenografía e iluminación está a cargo de Cristián Mayorga y el vestuario es de Marcelo Madariaga.

