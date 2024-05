c734ff2c5d

Derechos Humanos Nacional Carlos del Valle sobre libertad de prensa en Chile: “El gran obstáculo son los altos índices de concentración de medios” El académico de la Universidad de La Frontera y exintegrante de la Mesa Más Amplitud, Más Voces, Más Democracia afirmó que el Gobierno ha tenido disposición para diagnosticar este problema, pero no así para tomar medidas concretas que lo solucionen. Fernanda Araneda Sábado 4 de mayo 2024 11:11 hrs.

Esta semana Santiago fue la sede de la Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa organizada por la UNESCO, lo que trajo a nuestro país a las principales autoridades de Naciones Unidas y a un amplio grupo de destacados periodistas, además de cientos expertos y expertas en la materia. Consultado sobre este evento, el doctor en Comunicación y académico de la Universidad de la Frontera, Carlos del Valle, aseguró que existe una suerte de “disonancia” entre esta actividad internacional y la actual situación de la libertad de prensa en nuestro país, ya que a su juicio, la labor periodística está especialmente afectada por la alta concentración de medios de comunicación. “Yo creo que el gran obstáculo, efectivamente, en el caso de Chile, son los altos índices de concentración de medios. A diferencia de otros países, tenemos un alto nivel de concentración no solo económica, sino que ideológica. Entonces, tú encuentras que los grandes dueños de los medios, no solo representan ciertos grupos económicos muy potentes del país, que lo son, si no que también te encuentras con una concentración de las ideas”, explicó el académico. Asimismo, del Valle planteó que los medios alternativos en Chile “representan desde el punto de vista, por ejemplo, del mercado de la publicidad, un grupo muy pequeño, con poco impacto y con audiencias reducidas y yo ahí creo que hay un problema muy muy severo, que en el país no se ha abordado aún y se han desaprovechado algunas oportunidades importantes para ver esos temas”, estimó. A todo lo anterior, el experto en comunicación agregó una “confusión” respecto a lo que se entiende como libertad de expresión. “Cada vez que ha ocurrido algún debate, aparece una noción de libertad de expresión que más bien tiene relación con una libertad editorial de los grandes medios. Estoy pensando cuando se ha abierto el debate sobre la concentración de medios en Chile y los grandes medios, los grandes conglomerados, como la Asociación Nacional de la Prensa, salen cuestionando y dicen que hablar de eso es sinónimo de censurar. Por lo tanto, a mí lo que me parece que está detrás, es que se está intentando la libertad de expresión de una manera muy distinta. Ellos están pensando, más bien, en la libertad de los grandes grupos editoriales para plantear lo que sea sin ninguna rigurosidad ni ningún cuestionamiento”, acusó. En cuanto a las medidas que el Gobierno ha tomado para enfrentar la concentración de los medios, del Valle aseguró que ha habido una preocupación por diagnosticar, pero que no se han tomado acciones concretas para solucionar el problema. “El diagnóstico en el caso de Chile ya es bastante conocido, por lo menos desde el comienzo del 2000 y hay estudios que así lo expresan. Por lo tanto, el diagnóstico no era donde había que concentrar las energías, sino que en propuestas y yo creo que esa parte, de medidas concretas para resolver la concentración de medios en Chile, no ha habido la misma disposición, probablemente, que para discutir el tema”, señaló. El académico lo ejemplificó con el trabajo de la Mesa Más amplitud, más voces, más democracia. Una instancia de la que él mismo fue parte junto a docentes de la Universidad de Chile y la Universidad de La Serena y que sugirió, en su informe final, regular la manera en que se entregan recursos por publicidad estatal. Esto último, con la idea de que el servicio de avisaje no solo esté en manos de grandes medios, sino que también en otros más pequeños. “Hasta el día de hoy no se conocen propuestas derivadas de ese informe y había algunas que eran más fácil de implementar que otras, como las que se refieren al mercado de la publicidad y el avisaje o el caso de las radios comunitarias. Es decir, había algunas propuestas que era posible implementar con cierta voluntad política y otras que, desde luego, entendemos todos, que son más difíciles de implementar. No imposibles, pero más difíciles”, reconoció. Finalmente, respecto a los motivos que explican que el Ejecutivo no avance en acciones concretas, del Valle apuntó a una “falta de voluntad política para entrar directamente en las medidas”. “Hubo un gran intento inicial, que me parece muy interesante reconocer, pero muy poca fuerza para luego traducirlo en algunas medidas”, concluyó.

