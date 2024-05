54342dcdc5

Diputados solicitan Comisión Especial Investigadora tras denuncia por colusión entre empresas de gases durante la pandemia La iniciativa ingresada, impulsada por Jaime Mulet (FRVS), busca dar una señal al país. La diputada Ana María Gazmuri (AH) indicó que "vemos, una vez más, como existe un sector de nuestra sociedad que se empeña en pasar por arriba de la moral". Bárbara Paillal Miércoles 8 de mayo 2024 17:45 hrs.

Parlamentarios de distintos sectores ingresaron una solicitud para constituir una Comisión Especial Investigadora (CEI) tras la presunta colusión entre empresas pertenecientes al mercado de gases industriales, medicinales y especiales. Se trata de un hecho denunciado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (FNE) contra las compañías Indura y Linde, quienes llegaron a un acuerdo, denominado de “paz y amor”, para no disputar clientes en el peak de la pandemia del Covid-19. Ante eventuales falencias en la fiscalización por parte de organismos públicos, los diputados Jaime Mulet (FRVS), Ana María Gazmuri (AH), Tomás Lagomarsino (PR), Eric Aedo (DC), Álvaro Carter (UDI), impulsan una CEI para ahondar en los puntos que fallaron. El diputado Mulet sostuvo que “nosotros creemos que el país debe dar una señal clara en esto y el Congreso también“. “Estamos hablando de la salud de chilenos y chilena, además en medio de la pandemia. Esto es extremadamente grave y, por eso, esperamos contar con la firma de al menos 62 diputados y diputadas, y hacer una comisión especial investigadora en esta materia y proponer también sanciones políticas a los responsables del organismos públicos que obviamente no hayan actuado con la debida diligencia. Yo me pregunto por qué algunos establecimientos de salud no denunciaron no avisaron, no alertaron”, cuestionó. En tanto, la diputada Gazmuri indicó que “resulta indignante y vemos, una vez más, como existe un sector de nuestra sociedad que se empeña en pasar por arriba de la moral, en pasar por arriba de las normativas y, sin ningún escrúpulo, sin ningún pudor, aprovecharse de un momento tan crítico como fue la pandemia del Covid-19, para hacer negocio y mejorar sus ganancias”. “Esperamos que, de verdad, las sanciones aquí desde todos los ámbitos sean estrictas, dramáticas, porque ya estamos cansados de estas situaciones, de colusiones en Chile; los pollos, los confort, pero ahora en un área que tiene que ver con la salud y eso realmente es aún más atroz”, añadió. Por su parte, Lagomarsino destacó que mientras en pandemia “muchos se sacrificaban arduamente para enfrentar esta crisis, otros se llenaban los bolsillos de dinero más allá de lo ilegítimo y legítimamente, como es el caso de una colusión, y por todas esas personas, todos esos trabajadores, médicos, profesionales enfermeras, enfermeros, que sacrificaron meses, años de su vida, muchas veces encerrados dándolo todo por salir de una crisis brutal es que no podemos perdonar la colusión de estas empresas”.

