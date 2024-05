Darío Osorío se consagró campeón de la Superliga de Dinamarca con el Midtjylland

El elenco del talentoso atacante chileno sentenció su clasificación a la próxima edición de la Champions League tras igualdad en guerra de goles ante Silkeborg IF en el cierre del fútbol danés.

Domingo 26 de mayo 2024 14:52 hrs.

Futbol, Chile vs Albania Partido amistoso, eliminatorias al mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Dario Osorio, izquierda, disputa el balon con Elseid Hysaj de Albania durante el partido de amistoso disputado en el estadio Ennio Tardini de Parma, Italia. 22/03/2024 Matteo Ciambelli/Photosport Football, Chile vs Albania Friendly match, 2026 World cup qualifiers. ChileÕs player Dario Osorio, left, vies for the ball against Elseid Hysaj of Albania during friendly match held at the Ennio Tardini stadium in Parma, Italy. 22/03/2024 Matteo Ciambelli/Photosport