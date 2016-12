A los 48 años fallece la destacada historiadora Olga Ulianova

“Me ha tocado durante los últimos años pelear contra una enfermedad maldita que a veces se va y después vuelve. No ha sido fácil, pero el apoyo que ustedes me han dado me ha ayudado para salir adelante y para mantenerme vigente. Estos han sido años muy felices”. Con estas palabras la investigadora Olga Ulianova, quien desde hace meses luchaba contra el cáncer, agradeció el homenaje que la Universidad de Santiago le brindó en agosto pasado.

La actividad, se efectuó en el Salón de Honor de esta casa de estudios y fue encabezada por el rector Juan Manuel Zolezzi y el secretario general Gustavo Robles Labarca, quienes le entregaron una medalla en categoría primera a la académica.

“Olga siempre ha sido una persona muy dedicada, obsesiva quizás con sus temas. No pierde tiempo, trabaja día y noche, 24 horas al día y, la verdad, es que ella es muy productiva y tiene mucha cercanía con sus estudiantes”, dijo entonces el rector de la institución, Juan Manuel Zolezzi.

“Ella tiene un compromiso con la disciplina y ese es uno de sus grandes legados”, manifestó.

Durante dicha ceremonia, Fernando Estenssoro, director del IDEA, también valoró el trabajo de la investigadora, señalando que su labor le permitió a la historiografía nacional abrirse a otro tipo de fuentes. “En los años 90 estaba de moda la historia de las mentalidades, la historia de género, sin embargo, Olga re posicionó a un muy buen nivel la historia política e hizo una historia política crítica”, sostuvo.

“Ella abrió nuevos tipos de fuentes a los que los historiadores chilenos nunca habíamos tenido acceso. Abrió los archivos alemanes, soviéticos y búlgaros, para recuperar toda una historia política del tiempo presente”, añadió.

Olga Ulianova nación en la ex Unión Soviética en 1968. Allí se tituló como historiadora hasta que en 1992 se trasladó a Chile junto a su esposo. Posteriormente, en 1993 ingresó a la Universidad de Santiago. Además, entre 2010 y 2014 se desempeñó como directora del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la misma casa de estudios.

La investigadora es autora de siete libros, once capítulos y 26 artículos en revistas tanto nacionales como extranjeras. Dentro de su obra destacan dos volúmenes de Chile en los archivos soviéticos, Rusos en Chile, y el libro 1912-2012: El siglo de los comunistas chilenos. También participó como editora en tres obras colectivas.

Este jueves, sin embargo, fue informada la muerte de la investigadora. Según constató la Universidad de Santiago, la historiadora falleció a los 48 años en la Clínica Dávila.