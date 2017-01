No+AFP: “No apoyaremos a ningún candidato que intente validar el sistema”

Marzo será un mes de movilizaciones en contra de las AFP. Así lo aseguró el vocero de la organización, Luis Mesina quien en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile se refirió a los principales desafíos de la Coordinadora durante este año marcado por las elecciones parlamentarias y presidenciales.

Por esta razón, el próximo 13 y 14 de enero, el movimiento No+AFP tendrá su Conferencia Nacional, instancia en donde se espera definir el quehacer de la organización durante este 2017 y establecer un calendario de movilizaciones.

En relación al escenario presidencial el dirigente indicó que es algo que se abordará en ese encuentro, por lo que aún no existe una definición al respecto, sin embargo, Mesina fue categórico al señalar que cualquier candidato que pretenda validar o reformar al actual modelo, contará con el rechazo de la Coordinadora.

“Nosotros lo que tenemos claro es que todo aquel candidato que intente validar o reformar este sistema espurio de pensiones, no cuenta en lo más mínimo con el apoyo, la aprobación, de parte nuestra. Nosotros vamos a decidir en la conferencia qué hacer con las distintas candidaturas, no tenemos aún cual es nuestra posición, nuestra política. Lo que sí tenemos claro es que la lucha por un sistema de seguridad social es una lucha que no acaba ahora en lo inmediato, que termina solamente cuando restablezcamos este derecho fundamental”.

Respecto al estado de la relación entre el movimiento ciudadano y el Ejecutivo, Luis Mesina señaló que durante los próximos días se reunirán con los titulares de Hacienda y Trabajo, a quienes por instrucción de la Presidenta, les presentarán su propuesta previsional, lo mismo harán con representantes del Parlamento.

“Ya recibimos una respuesta de la presidenta que autorizó o dio la instrucción para que nos reciba el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo los próximos días, vamos a esperar esa reunión para hacer presente esa propuesta y también tenemos durante los primeros 20 días de enero una reunión de la comisión de Hacienda y de Trabajo de las dos cámaras que esperamos una respuesta de Osvaldo Andrade y Ricardo Lagos Weber”

Sobre el carácter de las movilizaciones de este año, la vocera de la Coordinadora, Carolina Espinoza, entregó algunos detalles.

“Este 2017 es el año en que vamos a dar la segunda pelea y la más fuerte en contra de las AFP (…) estamos ya agendando acciones de presión social que por cierto serán marchas, serán movilizaciones, propaganda, paro nacional y todo lo que se requiera para lograr recuperar ese derecho social”.

En tanto, este martes 10 de enero el vocero de la Coordinadora No+AFP visitará el puerto de Valparaíso para presentar la propuesta de un nuevo sistema previsional que la entidad ha elaborado junto a un grupo d expertos y el apoyo de distintas fundaciones.

La actividad se llevará a cabo en el Salón Quinto Centenario de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a partir de las 18:30 horas y la entrada es liberada.