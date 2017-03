Caso Lissette Villa: Abogado querellante acusa terrorismo en maltratos del Sename

A partir de las nueve de la mañana de este viernes continuó la audiencia de formalización de ocho funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename) imputados por su eventual responsabilidad en la muerte de Lissette Villa.

El séptimo juzgado de Garantía excluyó a Sename como querellantes en esta causa por ser la institución que es indagada por el delito de homicidio y determinó que bastaba con la representación del Instituto de Derechos Humanos como representante del Estado.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado querellante en caso, Sebastián Lafourie, afirmó que el caso de Lissette Villa ha evidenciado la vulneración sistemática de los derechos de los niños bajo la protección del Estado.

En ese sentido, aseguró que no se han notado cambios sustanciales en la nueva administración del servicio, a cargo de su directora Solange Huerta. “Quizás el Ministerio Público tenga una visión distinta, pero para nosotros la institución sigue siendo igual. Es una situación compleja que no se solucionará sólo con comisiones si no hay una respuesta inmediata”, dijo el abogado.

“Los niños lo están pasando mal hoy en el Sename. El mejor ejemplo es el hermana de Lissette, Vaitiare, privada de libertad en uno de estos recintos, porque no se puede llamar de otra manera, se ha fugado varias veces, porque no quiere estar en ese lugar denunciado malos tratos. Los tribunales de familia hacen vista gorda y derivan la responsabilidad al Estado, que no hace nada”, comentó.

Además, agregó que parte de los funcionarios que cuidaban a la niña no dudaron en aplicar terrorismo, tesis en la que se funda su querella por homicidio calificado agravado. “Más allá de la negligencia y de la crisis que la institución vivía desde antes aquí hubo intención y dolo de hacer daño a la niña. Los funcionarios que están ahí para controlar a los niños muchas veces recurren al terrorismo, es decir, si te portas mal te pego, si te portas mal te mato”, enfatizó.

Un informe de Sename señaló que durante su estadía en el recinto, Lissette sufrió 141 contenciones físicas para detener supuestas “alteraciones del comportamiento”. Solo en cuatro de esas ocasiones estuvo presente una psicóloga.

“Con esta investigación nos hemos dado cuenta que esta conducta de agresiones es reiterada en muchos niños. Es una crisis grande”, concluyó el querellante en el caso de Lissete Villa.