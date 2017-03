Diputado Chávez: “La industria de los estacionamientos se ha reído en la cara de los chilenos”

Una nueva moción que modifique la actual normativa que regula los servicios de estacionamientos presentarán, este miércoles, diputados de la bancada de la Democracia Cristiana, luego de los efectos que se ha podido constatar producto de la entrada en vigencia de la nueva ley.

Así lo anunció el diputado Marcelo Chávez, quien fue uno de los más férreos impulsores del primer proyecto y que, luego de una serie de modificaciones que sufrió en la Cámara Alta, califica como un fracaso.

La idea es reponer el espíritu inicial de la ley, eliminando el cobro inicial y estableciendo el concepto de gratuidad en estacionamientos que son un servicio accesorio, esto durante media hora a todo evento y de dos horas si el usuario presenta la boleta de compra.

Además, se establecerá una responsabilidad civil al dueño del estacionamiento cuando haya problemas, porque en la redacción que quedó, se deja la carga probatoria, de que la empresa cumple o no con medidas de seguridad, al consumidor.

¿En qué consiste esta nueva iniciativa que impulsarán en el Parlamento?

Nosotros vamos a buscar con la presentación de este proyecto de ley es poder situar las cosas en el lugar que corresponden en materia de derechos del consumidor, en lo relativo de estacionamiento de los vehículos en todos aquellos lugares que son accesorios a una actividad principal, es decir, todos los estacionamientos relativos a centros comerciales, supermercados, clínicas y hospitales, que lamentablemente producto del proyecto que nosotros también mocionamos hace tres años atrás y que producto de la tramitación y los diversos cambios que se hizo en el Senado, terminó siendo una muy mala ley para los consumidores del país y donde hemos visto cómo por parte del empresariado una posición abusiva en torno a los precios que se cobran por este servicio, lo cual a nosotros nos lleva a poder, de alguna manera, replantear esta situación, reinstalar el debate en el Parlamento y poder, esperamos, tener una ley que sí proteja a los consumidores de esta industria abusiva como son los servicios de estacionamiento.

¿Qué garantiza que este proyecto no termine como el anterior?

Lo que pasa es que el proyecto que está en vigencia es un mal proyecto y nosotros lo dijimos durante la tramitación, porque, entre otras cosas, mezcló dos tipos de estacionamientos que no tenían por qué haber sido objeto de regulación, estacionamientos que solo se dedican a estacionar vehículos, los cuáles no debieron ser objeto de esta regulación y los accesorios y que muchos fallos de los tribunales de justicia de nuestro país han resuelto que estos estacionamientos son parte del servicio principal y por tanto no corresponde que sean cobrados. Ahora, si no podemos regular los precios, si estamos atacando los precios a través de este concepto de gratuidad condicionada a la presentación de una boleta, por haber adquirido algún bien o servicio y de esa manera estamos viendo la situación de los precios. Pero es indudable que es un tema que queremos debatir, sentar a la industria que sin duda se ha reído de todos nosotros, puesto que ellos han entregado una serie de argumentos para sostener que no es viable la gratuidad y logrando aquel objetivo, más aún, han elevado los precios de manera sorprendente y de forma abusiva y por eso queremos reinstalar este debate.

¿Cómo fue que se desvirtuó tanto el proyecto que se presentó inicialmente?

Se desvirtuó porque en el fondo, en el Senado la comisión de Economía, en particular su presidente el senador Tuma, se pusieron de la vereda de la empresa y prestaron oídos a los argumentos de las organizaciones empresariales que fueron a desplegar toda su batería de argumentos y de lobby para hacer valer su posición y al parecer dio frutos porque evidentemente lo que salió fue una alteración muy profunda respecto de lo que fue el espíritu original de esta iniciativa.

En el fondo lobby empresarial hizo su trabajo.

Así es, hizo su pega y fueron muy eficientes en realizarla y por tanto a lo que aspiramos es que las cosas vuelvan al lugar desde donde nunca debieron haber salido. Necesitamos llevar adelante una legislación que defienda a la gran mayoría de los chilenos y no a las minorías, que por lo demás muchas veces se ha visto que se defienden solas y lo hacen muy bien, porque tienen importantes redes comunicacionales, importantes recursos para contratar estudios y llevar adelante campañas. Acá lo que está detrás es un fuerte interés económico en el cual nosotros hemos intentado poner las cosas en su lugar. No nos fue bien, no tuvimos a lo mejor la fuerza o los argumentos para persuadir al Senado, pero creemos que la única vía idónea para poder restituir las cosas es proponer un nuevo proyecto de ley.

Los empresarios de los estacionamientos sostienen que el tema de los precios debe ser regulado por el mercado y no por ley.

El problema es que aquí estamos viendo en la práctica, cómo el mercado como bien decía el presidente de la Asociación de Estacionamientos el mercado puede regular, pero también tiene imperfecciones y ahí están los estudios y los elementos que así lo señalan. Aquí con total desfachatez se ha dicho que los consumidores pueden preferir otro tipo de estacionamientos pero resulta que no es fácil eso, porque si una persona va a una clínica o un hospital no tiene posibilidad de elegir otro estacionamiento, entonces terminan exhibiéndose argumentos que son pueriles y que lo único que no se han hecho cargo es de explicar al país por qué han llevado adelante un alza de precios abusiva.

¿Qué llamado hace a sus colegas en el Parlamento por el ingreso de esta moción?

Yo espero que los parlamentarios, con los cuales hemos estado conversando y existe un ánimo de buscar una solución al tema, con apertura de mente, con una disposición diferente, de poder dar una regulación que se haga bien, que sea solvente y que sea pro consumidor y espero del Parlamento que en esta ocasión pueda tener mayor apertura para discutir este tema y hay que entender que el Parlamento tiene que representar los intereses de la mayoría de los chilenos y no los de la empresa y en eso espero que exista disposición para adornar este debate y dar una pronta solución a este tema.

Autoridades anuncian sanciones.

Por su parte las autoridades anunciaron sanciones para aquellas empresas que han abultado sus precios de manera injustificada. Así lo anunció el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien señaló que los privados no se pueden escudar en la ley para caer en prácticas abusivas.

“Hay empresas que siguen cobrando por tramo vencido, por lo tanto el Sernac presentó sus denuncias”. Además, agregó que “las empresas que subieron abusivamente sus precios no se pueden escudar en la ley para dicho comportamiento”, e indicó que a esto se le agregan otros incumplimientos de la normativa.

Aparte de nombrar una a una las infracciones cometidas, el representante del Sernac remarcó una de ellas calificándola como grave: “Hemos detectado, como dijo el ministro, que una de las cadenas más importantes del país cometió una infracción que por su severidad yo no recuerdo que haya existido algo similar”, y prosiguió: “A través de carteles dispuestos al público atacan a los diputados que tuvieron el origen de esta moción parlamentaria, pero además de eso, inventan un artículo de la ley para sustraer su responsabilidad respecto de las pérdidas, robos o hurtos a los consumidores”.

En tanto, el director del Sernac, Ernesto Muñoz, informó que realizaron la demanda contra 10 empresas de estacionamientos por quebrantar normas de la ley en temas de cobro.

La autoridad enfatizó que “estamos pidiendo, no sólo aplicación de multas, sino también que se determinen cuáles son los colectivos afectados y que se devuelva ese dinero. Hay compensaciones que deben entregarse por mal cobro”.