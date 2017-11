U. de Chile exige cambios a la reforma de universidades estatales

“Por una ley que fortalezca a las universidades estatales”. Fue la consigna que congregó a cientos de funcionarios, estudiantes y académicos de la de la Universidad de Chile, quienes llegaron marchando desde Plaza de Armas hasta la Casa Central para rechazar “en bloque” el proyecto de universidades estatales que se tramita en la Cámara de Diputados.

Frente a un salón colmado de personas, los distintos representantes de la Universidad expusieron algunos de los principales conflictos que presenta la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Entre los ámbitos que más preocupan a la comunidad universitaria se encuentra el cambio del régimen contractual de los funcionarios, el bajo financiamiento y el gobierno universitario que se propone, el cual podría afectar la autonomía de las instituciones.

Ennio Vivaldi, rector de Universidad de Chile, indicó que más de dos mil personas llegaron hasta la Casa Central y señaló que la alta convocatoria responde a una exigencia de la sociedad chilena por recuperar el pluralismo dentro de las instituciones del Estado.

“No es casualidad este acto masivo. Movimientos de este tipo han ocurrido precisamente cuando es el país el que necesita que la Universidad de Chile se levante y se comprometa. Uno de los puntos centrales es el respeto a lo que hemos ganado en participación y autonomía”, sostuvo.

El rector agregó que es importante que se concrete la ley de universidades del Estado, pero que esta legislación debe respetar las condiciones básicas que debe tener la educación pública en Chile.

En ese sentido, enfatizó en la necesidad de un financiamiento mediante aportes basales que permitan ampliar la matrícula, considerando que actualmente las universidades estatales corresponden solo al 16 por ciento del sistema de educación superior.

Por su parte, Héctor Díaz, presidente de la Asociación de Académicos (Acauch), hizo hincapié en que se debe comprometer a la sociedad en general en el problema de las instituciones públicas, ya que se trata de un asunto que afecta a todo el país.

Juan Carlos Letelier, vicepresidente del Senado Universitario, propuso que se eliminara la propuesta del Ejecutivo que permite que los funcionarios de la Universidad pasen al Código del Trabajo y dejen de regirse bajo el estatuto administrativo.

Respecto del financiamiento, propuso que se redirigieran los fondos que se utilizan para el Crédito con Aval del Estado (CAE), que actualmente corresponden al 37 por ciento del presupuesto de educación superior, y que se asegure un sistema estatal con un mínimo de matrícula.

Mientras que sobre el gobierno universitario que establece el proyecto, el vicepresidente del Senado afirmó que perjudica la autonomía de las instituciones, pues permite una fuerte intervención del gobierno de turno, el cual podría definir programas y tomar decisiones económicas sobre el patrimonio de las universidades: “Esta ley tienen un rechazo enorme en la comunidad universitaria. Si el proyecto no se cambia, no se va a poder construir un verdadero sistema de educación estatal, lo que vamos a tener son regulaciones de universidades sin financiamiento. No puede ser que se nos imponga una junta directiva que era la solución de Pinochet”.

La actividad fue el cierre de un proceso de debate y reflexión que se desarrolló durante martes y miércoles de esta semana en todas las facultades de la Universidad.

Luego de concluir el encuentro, los distintos estamentos marcharon hasta La Moneda, lugar donde el rector Ennio Vivaldi entregó un documento con propuestas para modificar el actual proyecto.

Si bien la manifestación se desarrolló de forma pacífica, Carabineros disperso con gases y carros lanza agua a quienes se concentraron en la esquina de Teatinos con Alameda, frente al palacio presidencial.

Anuncian posibles movilizaciones si reforma no se modifica

Estudiantes, funcionarios y académicos de la Universidad de Chile, llegaron hasta la Plaza de Armas, para marchar en rechazo al proyecto de universidades estatales propuesto por el Ejecutivo. La manifestación comenzó pasado las 11 de la mañana y se llevó a cabo previo al encuentro de Casa Central.

Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), advirtió que la comunidad se opone el proyecto de universidades del Estado y no descartó posibles paralizaciones si es que la propuesta no se modifica.

“Esto es una demostración de la agitación que nosotros podemos generar y es una muestra inicial de lo que se nos viene, porque de aquí a dos semanas más si no tenemos respuesta desde el Ministerio, vamos a tener movilizaciones a nivel nacional”, dijo.

De acuerdo al dirigente, el actual proyecto de ley está tambaleando por la incapacidad que ha tenido el Ministerio de Educación (Mineduc) para generar un acuerdo con los rectores y el resto de los estamentos.

Mientras que Myriam Barahona, presidenta de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile (Fenafuch), comentó que es importante que la comunidad se informe sobre la reforma y se organice para enfrentar un proyecto que perjudica a la educación pública.

La presidenta de los funcionarios comentó que este es el inicio de una gran batalla, por lo que hizo un llamado a la presidenta Michelle Bachelet y a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, para que acepten e ingresen los cambios que se proponen.