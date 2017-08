El conflicto de Alberto Mayol y su candidatura por el distrito 10

Mayol irrumpió en la pugna parlamentaria sin avisarle a muchos. A través de los medios de comunicación hizo pública su intención de participar de las elecciones parlamentarias dentro del distrito 10, en la Región Metropolitana. El problema es que las plantillas ya estaban conformadas y la única opción que se ve factible, un cupo del Partido Igualdad, parece no acomodarle al ex presidenciable.

El panorama que vive el Frente Amplio en el distrito 10 no está tan lejos de lo que viven Chile Vamos y la Nueva Mayoría en la distribución de sus cupos parlamentarios a lo largo de todo el país. El ingreso de Alberto Mayol a la contienda una vez conformadas las listas ha revuelto un gallinero que parecía estar relativamente calmo a ojos de la luz pública.

Pero el escenario parece estar poco claro y en ese caso es mejor explicarlo de forma simple y concisa:

El Frente Amplio actualmente cuenta con nueve cupos parlamentarios en el distrito 10, que aglutina a las comunas de La Granja, San Joaquín, Macul, Ñuñoa, Providencia y Santiago. Los nueve cupos están distribuidos en tres diferentes subpactos. El primero está conformado por Giorgio Jackson y Natalia Castillo, ambos militantes de Revolución Democrática, además de Gonzalo Winter, militante del Movimiento Autonomista. El segundo subpacto está integrado por Francisco Figueroa, de Izquierda Autónoma, Rosario Olivares, del Movimiento Político SOL, y dos miembros más, uno del Partido Ecologista Verde por definir y Alonso Rojas, del partido Poder Ciudadano. El último subpacto tiene un único cupo, y le pertenece al Partido Igualdad.

El primer subpacto, de RD y MA, ha dado muestras públicas de no querer integrar al ex presidenciable, dado que Castillo y Jackson fueron electos en primarias internas de su partido y no estarían disponibles para modificaciones. Pablo Paredes, encargado político nacional de RD, considera un error el anuncio de la candidatura de Mayol sin haber consultado a las fuerzas que componen el Frente Amplio y cree que el conglomerado debiera repartir de mejor manera su capital político: “Lamentablemente Alberto ha decidido que este conflicto se desarrolle una cancha mediática y no en una cancha fraterna, política y orgánica al interior del FA. Lo cierto es que los candidatos que hoy componen la propuesta de diseño de la lista también viven o trabajan en el distrito. Yo creo que Alberto tiene la posibilidad de ser un tremendo diputado pero sería un tremendo error, y espero que Alberto no nos empuje hacia allá, el creer que la mejor idea es concentrar todas las buenas cartas en un solo distrito, en vez de pensar en maximizar nuestras oportunidades”.

Los otros dos subpactos son los que han despertado mayor controversia. En el segundo subpacto las candidaturas de Figueroa y Olivares están instaladas y ambos han señalado públicamente sus reparos con la forma en que Mayol ha ingresado a la disputa parlamentaria. Rosario Olivares, hoy vocera del Frente Amplio, señaló en su cuenta de Twitter que “actualmente en D10 somos sólo 2 precandidatas para 9 cupos. La paridad es un principio que feministas del Frente Amplio impulsamos”, haciendo alusión a la supuesta intención de Mayol de bajar a Natalia Castillo para otorgarle el cupo. Hace algunos días había sido el partido Poder el que le había ofrecido su cupo a Mayol.

Hace unos días, la mesa electoral del Frente Amplio se reunió para evaluar posibles soluciones en torno al conflicto. Lo que se resolvió es que para darle el cupo se precisaba la venia de todo el subpacto, escenario que difícilmente se concretaría. Olivares, vocera del Frente Amplio, señala como alternativa que “la conclusión fue que la opción más viable para Alberto en este caso es ocupar el espacio que tiene el Partido Igualdad en la lista para así mantener el diseño electoral, que no se hizo solo pensando en estas comunas, sino que en todo el país con una coalición tan diversa como lo es el Frente Amplio”.

Alberto Mayol ha subrayado que su insistencia por ocupar un cupo en ese distrito se debería a que vive y trabaja en el sector, y que no puede asumir una campaña en un lugar que no quede cerca de su trabajo, porque su estabilidad económica estaría en juego. También ha manifestado sus reparos con cómo se ha abordado el conflicto desde el conglomerado.

¿El cupo del partido igualdad se evalúa como opción?

Por supuesto, lo que pasa es que a mí hasta el momento no me han dicho si puedo ir por el distrito. Yo estoy esperando esa respuesta. Ni siquiera he evaluado las opciones porque lo que me han dicho es que no puedo ir por el distrito. Lo primero que quiero despejar es ese tema.

Estarías abierto entonces a ir por Igualdad. No habría conflicto en eso…

No hay conflicto. El conflicto se arma cuando me dicen que hay un cupo de otro partido (Poder) y que ese cupo sí está prohibido porque a mí me están entregando un cupo que todos saben que es un cupo sin posibilidades. Pero el cupo con posibilidades, que también me lo están concediendo, me están diciendo que no.

La opción del Partido Igualdad entonces parece no tentarte mucho…

Es que estás completamente equivocado. Agradezco y acepto todas las opciones. Voy a ir por las opciones que haya. Lo que estoy diciendo es que a mí no me han garantizado que haya interés de que yo vaya por el distrito, no por el cupo X, Y o Z. Lo que está pasando es una vulneración de un derecho y una institucionalidad del Frente Amplio. Lo que digo es que ciertos partidos están vetando una decisión que es privativa y exclusiva de otros partidos. Eso es bastante grave y no tiene que ver con si me gusta o no el cupo. Hay tres formas de tratar a un candidato: con preferencia, como a Giorgio Jackson, con normalidad, como a los demás, y con prejuicio, como a mí, que me están restringiendo todas las alternativas en un acto con una institucionalidad creada para el caso.

¿Qué razones se esbozan para no darte el cupo de Poder?

Eso es lo que quiero saber. Eso es lo que no entiendo. Eso no se ha dicho nunca de modo oficial porque la reunión que hubo ayer no era una reunión con nosotros.

Has manifestado que te interesa el distrito 10 porque trabajas y vives en él. Si trabajas en la Universidad de Santiago, ¿por qué no evaluar la posibilidad de ir por Estación Central y su distrito?

Porque yo trabajo en la sede de la Universidad que queda en Santiago.

Pero has dicho que quieres presencia en ese distrito por un tema de distancias entre tu trabajo y tu campaña. En ese sentido Estación Central no queda lejos tampoco.

¿Tú conoces el distrito de Estación Central?

Sí. Pero en el distrito 10 está La Granja, que tampoco queda cerca.

Entre Quilicura y Maipú (comunas del distrito de Estación Central)… La Granja, San Joaquín y Macul puedo hacerlas durante el fin de semana. La tarde de los viernes salgo un poquito más temprano y las otras comunas durante la semana.

Desde el Frente Amplio hay reparos con la forma en que publicaste tu candidatura. ¿No lo conversaste con la mesa del Frente Amplio?

A la mesa del Frente Amplio no he tenido el gusto de conocerla. De todas maneras, por supuesto que no es así. Hay un largo listado que pertenece a la mesa y que lo sabía.

¿Pero nunca fue una información oficial o sí?

El anuncio de Beatriz para ofrecerme una candidatura senatorial en Valparaíso fue un anuncio que yo desconocía por completo y que tampoco fue oficial. Como me llamaban todo el día respecto de la V región yo decidí contestar que no estaba dentro de mis posibilidades y que la única posibilidad era el distrito 10. Yo esperé reacciones de mi coalición (después de las elecciones), 28 días y la primera comunicación fue por parte de ellos con la prensa sobre una temática de fondo. Entonces yo me pregunto: si tienen problemas con la forma en yo actué, yo tengo claramente una mala opinión de la forma en que se actuó.

Si yo me voy al distrito 12, 14, no importa esta discusión. Da lo mismo. Ahí yo tengo que sacar gente. Acá no estoy sacando a nadie. En otros distritos no hay problemas, ¿pero aquí sí? Díganme cuál es el punto.

¿Es el distrito 10 o nada?

Es el distrito 10 el lugar donde yo tengo la única posibilidad de postular por condiciones tan simples como el hecho de que voy a estar trabajando durante el proceso.

¿Se te ocurre alguna solución para destrabar el conflicto?

La solución es que me traten como a cualquier candidato del sector. Si llego con un acuerdo, y tengo el cupo, y tengo a la persona, ¿por qué habría de ser distinto a una posibilidad de ser candidato? Acá esto debería ser el mismo criterio para todos.

Aún no se establecen plazos para desatar los nudos de esta polémica pero el plazo máximo de inscripción de candidaturas vence el 21 de agosto. El escenario aún está en suspenso.