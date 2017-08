Miles de profesores marchan en todo el país en rechazo a reforma educativa

Pasadas las 11 de la mañana de este jueves comenzó la marcha convocada por el magisterio en Santiago, que se desarrolló por la calzada sur de la Alameda, desde Plaza Italia hasta Los Héroes.

Junto a los docentes marcharon también representantes de la Coordinadora No+AFP y los dirigentes estudiantiles Daniel Andrade y Sofía Barahona, de la Universidad de Chile y Universidad Católica respectivamente.

En junio, el Colegio de Profesores realizó una consulta nacional por esta reforma en la que participaron cerca de 30 mil docentes, de los cuales el 80,4 por ciento manifestó no estar de acuerdo con el proyecto.

Carlos Díaz, presidente metropolitano del Colegio de Profesores, señaló que la propuesta del Ejecutivo no les representa y aseguró que mantiene las deudas de los municipios, que corresponden al ámbito previsional y el no pago de bonos de cumplimientos y subvención, como el caso del Bono SAE (Subvención Adicional Especial).

De acuerdo a las estimaciones del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, la marcha superó las 20 mil personas en Santiago. Además, la manifestación se replicó en otras ciudades del país como Arica, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt, Puerto Natales y Punta Arenas. Desde el gremio anunciaron una caminata hacia el Congreso para el martes 22 a las 7:30 horas.

Por su parte, los secundarios no asistieron a la marcha. Sin embargo, los estudiantes del Liceo Arturo Alessandri Palma y el Confederación Suiza decidieron paralizar sus actividades. Mientras que el Instituto Nacional tuvo clases parciales. Durante la mañana se registraron incidentes tanto en el Liceo 7 de Providencia como en el Liceo de Aplicación.

Detención de alcaldes por deudas a profesores

Respecto del Bono SAE, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) indicó que el bono se les pagó a los docentes en sus salarios, explicación que fue negada por Díaz. El presidente del gremio en la Región Metropolitana especificó que son más de cien los municipios que presentan algún tipo de deuda con los profesores: “Se supone que estamos en un Estado de Derecho donde los tribunales han expresado que si se les adeuda a los profesores, incluso la Corte Suprema ha señalado que no se nos ha pagado ese dinero. Yo no sé en qué país viven ellos para decir que no es así”, sostuvo.

El no pago de este bono generó el arresto del alcalde de Copiapó, Marcos López, la semana pasada y de su par, Jorge Hidalgo, ayer en Bulnes. Para Maximiliano Ríos (PPD), alcalde de Lo Prado y presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, esta situación es gravísima por lo que esperan que se esclarezca el pago de las asignaciones.

“No se explica lo que están diciendo hoy los profesores. Hay un problema administrativo y técnico porque en las liquidaciones se sueldo no se especifica que se está cancelando lo que corresponde a la Ley 19.933, pero al final los recursos son los mismos y esto se ha cancelado íntegramente. Nosotros hechos dicho que esto tiene que ver con la ética”, afirmó.

De acuerdo al alcalde de Lo Prado, si todos los municipios perdieran estos juicios, serían cerca de 500 mil millones de pesos los que tendrían que pagar. “Se entiende que no contamos con esos recursos. Nosotros esperamos que prime la cordura”.

Asimismo afirmó que “La subvención escolar que reciben los municipios por la asistencia de los niños a clases no alcanza ni siquiera para pagar el cien por ciento de las remuneraciones de los profesores y de los asistentes de la educación. Esto se cancela con los recursos que ponen las municipalidades para que el sector educación pueda operar. Acá hay un déficit estructural que da cuenta de una ley de subvenciones perversa”, concluyó.

La crisis de Cerro Navia

Una de las municipalidades que experimenta una fuerte crisis financiera en materia de Educación es Cerro Navia, que luego de la administración de Luis Plaza presenta un déficit que asciende a los 13 mil millones de pesos de deuda hacia los trabajadores.

Teresa Zeballos, secretaria Ejecutiva de la organización comunal de profesores de Cerro Navia, comentó que el proyecto de desmunicipalización es muy ambiguo y no cambia el sistema de financiamiento.

La dirigente explicó que la situación actual de Cerro Navia podría afectar a cerca de 450 profesores. “Existen muchas deudas previsionales, además de las deudas del convenio colectivo que se desconoció a partir del año 2011. Nosotros fuimos a Tribunales y ganamos, pero aun así no nos han pagado”.