Científicos alertan a autoridades para que rechacen proyecto minero Dominga

En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, la directora ejecutiva de la ONG Oceana, Liesbeth van der Meer, manifestó que el Comité de Ministros no debe decidir políticamente, si no basado en los antecedentes técnicos que hacen inviable el proyecto.

“El Comité de Ministros está siendo presionado por la empresa minera, para que zanje lo antes posible la viabilidad del proyecto Dominga”. Así de enfática fue la directora ejecutiva de Oceana Chile, Liesbeth van der Meer, al referirse a la idea extractivista ubicada en la zona de La Higuera, región de Coquimbo.

Aunque la instancia gubernamental no tiene fecha definida para decidir si acepta o no la apelación presentada por la trasnacional Andes Iron, la compañía no descarta recurrir a tribunales ambientales anticipadamente, luego de que el organismo excluyera la revisión del recurso de reclamación durante agosto.

En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, la máxima representante de la ONG Oceana, Liesbeth van der Meer, aseveró que el Comité de Ministros no debe decidir políticamente, si no basado en los antecedentes técnicos que hacen inviable el puerto y las minas a rajo abierto.

“Las aguas calientes con las heladas que vienen con la Corriente de Humboldt se mezclan y hacen que este ecosistema sea único. Desde 1990 está zona costera se ha proclamado como prioritaria para la conservación, porque vienen ballenas alimentarse, delfines, especies que están en peligro, además porque el área ha sido vital para el sustento económico de pescadores, también el turismo, más de 60 mil personas visitan la región costera anualmente, o sea, ese es el verdadero desarrollo de la zona”, argumentó.

En tanto, 41 científicos enviaron recientemente una carta a las autoridades competentes en la que aseveran que el proyecto minero portuario Dominga y Cruz Grande son incompatibles con la biodiversidad marina que se encuentra en la zona de La Higuera, región de Coquimbo.

En la misiva, argumentan con pruebas científicas el por qué las condiciones de esta área son únicas e irremplazables.

Además, los expertos afirman que “la corriente de Humboldt, que fluye de sur a norte, arrastrará y llevará consigo los contaminantes de diversa índole que se producirán en las actividades mineras y portuarias”, lo que catalogan como un “desastre ecológico en contra de la biodiversidad” sin precedentes.

Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile, comunicó además el relanzamiento de la campaña “Salvemos La Higuera”, para evitar la “amenaza que significa el proyecto Dominga, el que contempla un megapuerto al sur de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y dos minas a rajo abierto que funcionarán por tan solo 22 años”.

Asimismo agregó que “Hoy día no tenemos una planificación territorial ni costera, que actualmente va mucho más de la mano de las industrias, además de un Servicio de Evaluación Ambiental que es el que está encargado de revisar y frenar los proyectos, cuando estima que una zona va a tener un daño importante, porque si ellos hubiesen recogido toda la ciencia que hoy tenemos en Chile, se le habría dado un término anticipado a Dominga y no llegamos a estas instancias. Es preocupante que como sociedad civil, tengamos que revisar cada proyecto para decir, aquí hubo irregularidades e ilegalidades”, subrayó.

A la campaña “Salvemos La Higuera”, se suma una convocatoria por parte de distintas organizaciones para marchar en oposición a estos planes que amenazan el medioambiente de la zona. La marcha se realizará en La Serena el próximo sábado 26 de agosto a las 11 horas.

ver carta de científicos