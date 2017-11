Maratón Beethoven: casi 30 conciertos gratuitos en dos días

Este jueves, cuando sean casi las once de la noche, si alguien se acerca al Teatro Municipal de Ñuñoa podrá entrar sin pagar una entrada y encontrar al pianista Eugenio Urrutia interpretando la Sonata para piano n.º 29 en Si bemol mayor Op. 106, conocida también como Hammerklavier, de Ludwig van Beethoven.

Al día siguiente, si alguien va entre las ocho y nueve de la mañana, podrá escuchar la Serenata para flauta y piano en Re mayor op. 41, tocada por el mismo Urrutia y el flautista Manuel Astudillo. O podrá ver cómo el chelista Diego Álvarez y el pianista Patricio Valenzuela abordan la Sonata en sol menor No. 2 op. 5.

Y así será durante todo el día: cualquier persona que entre al teatro hasta la tarde del viernes encontrará a diferentes solistas y ensambles, siempre tocando música del compositor nacido en Bonn. Esa es la idea del Festival Beethoven, que la Orquesta de Cámara de Chile (OCCH) ha organizado para celebrar los 190 años de su fallecimiento.

“Junto con homenajear el legado del músico alemán, es una apuesta de nuestra orquesta, cuyo objetivo es compartir la música y hacer de nuestros conciertos un lugar donde nuestro arte se vuelva un lugar público, asequible para todos”, explica la directora de la agrupación, Alejandra Urrutia.

La iniciativa nació como una réplica a 24 Horas Mozart, evento que la misma Urrutia organizó en 2016 en Argentina, mientras dirigía a la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe. En Santiago no será una sola jornada continuada, sino que varias parceladas. Todo se inicia este jueves (20 hrs.) con la Orquesta de Cámara, que interpretará el Septeto OP. 20 y la Sinfonía No. 1 en Do mayor de Beethoven.

A continuación comenzarán las actuaciones de los músicos que fueron seleccionados por una convocatoria abierta. Hasta la medianoche del jueves se presentarán obras de cámara, que continuarán a las ocho de la mañana del viernes.

Solistas, dúos, tríos y cuartetos abordarán piezas de diferentes formatos y periodos. En la mañana, por ejemplo, la soprano Francisca Cristopulos cantará piezas de Egmont (11:15 hrs.) y a continuación se escuchará el Cuarteto para cuerdas en Fa mayor op. 59 Razumovsky, interpretado por las violinistas Catalina Vergara y Leyla Ormazábal, el violista Jean Barahona y el chelista Pedro Santelices (11.30 hrs.).

Para finalizar, la Orquesta de Cámara volverá al escenario del Municipal de Ñuñoa para tocar la Obertura Coriolano, las 12 contradanzas y la Fantasía Coral. Dirigida por Alejandra Urrutia, la agrupación estará acompañada por la pianista coreana Liza Chung y por el Ensamble Libre, coro que ya ha interpretado a Mozart y Bach junto a la OCCH.

“Es primera vez que hacemos Beethoven”, dice Paula Elgueta, directora del conjunto, que esta vez aumentará su formación hasta casi una treintena de intérpretes. “Para el coro no es una gran dificultad porque no es una participación extensa, pero igual tiene su trabajo y energía. En cuanto a lo coral, es como una versión en chiquitito de la Novena Sinfonía”.

Según Elgueta, “hay todo un trabajo en la generación de audiencias que es importante ir fortaleciendo, sobre todo en la música clásica. Esto es una maratón en la que van a estar tantos intérpretes, que en cualquier momento puedes pasar y escuchar música de calidad. Hay que despertar a las personas y sacarlas un poco de la casa o de sus lugares, que se atrevan a apostar, a encontrar algo que es un poco mejor que lo habitual de la vida, que es el arte”.

“Hace tiempo que quería trabajar junto a Alejandra Urrutia – agrega Liza Chung. Será la primera vez que interprete la Fantasía coral, una obra importante que de alguna manera sirve para entender sus obras posteriores. Hay atisbos a lo que será su Novena Sinfonía, por las melodías y el uso de coro”.

En total, serán cerca de 18 horas de música de Beethoven, siempre con entrada gratuita. La programación completa se puede ver acá.

Foto: OCCH.