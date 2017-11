Mario Desbordes: “Hubo soberbia de Chile Vamos en primera vuelta”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado electo y secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió al escenario que enfrenta Sebastián Piñera, candidatura presidencial de Chile Vamos, de cara a la segunda vuelta del próximo 17 de diciembre.

Desbordes reconoció que en primera vuelta no fueron capaces de convocar al elector que siente que la Nueva Mayoría no es una buena alternativa de gobierno. Esto sumado al “relajo generalizado” en el conglomerado que volcaron sus esfuerzos más hacia las elecciones parlamentarias que a las presidenciales. “Ahora lo que viene es poner toda la artillería a trabajar, toda la carne a la parrilla”, aseguró el diputado electo.

El secretario general de RN anticipó una segunda vuelta estrecha, descartando los análisis que han proyectado que el techo electoral de Piñera es más bajo que el de Alejandro Guillier, al mismo tiempo que calificó como campaña del terror de la izquierda que Chile Vamos rechace todas y cada una de las reformas llevadas a cabo por el gobierno de Michelle Bachelet

“Es evidente que el mensaje nuestro, que se planteó en negativo, no fue bien entendido por la gente y la campaña del terror surtió efecto. Cuando hemos dicho, varias veces, que desde RN al menos, nosotros estamos por la gratuidad, pero en este minuto no es posible avanzar porque tenemos un drama gigantesco en el Sename, o que las pensiones no son las que corresponde y esperamos avanzar en la medida que existan más recursos porque la Reforma Tributaria no rindió frutos, por lo tanto, habiendo crecimiento, habiendo recursos vamos a seguir avanzando”.

Mario Desbordes defendió la posibilidad de reponer el copago en la educación escolar, señalando que una cosa es la gratuidad universitaria y otra es que los apoderados quieran poner “diez o quince luquitas” para mejorar un proyecto educativo, cuestiones que, desde su punto de vista, no se contradicen.

Además, el dirigente de RN aseguró que para cumplir con la Ley de Inclusión, el Ministerio de Hacienda debió echar mano a los recursos de la ley de Subvención Escolar Preferencial, fondos que se utilizan para mejorar la situación de los alumnos más vulnerables, para apuntalar la nueva legislación.

“A esos niños le metió la mano al bolsillo el ministro de Hacienda, porque no alcanza el presupuesto para cumplir esta Ley de Inclusión y por la Gratuidad, entonces hay un reconocimiento tácito, lamentablemente no expreso, de que las lucas no alcanzan. Y la gente razonable nos dice ‘yo entiendo que no alcancen, pero lo que yo quiero escuchar de usted es que cuando alcancen, vamos a ir avanzando’, y lo que ha planteado hoy el senador Ossandón, y lo que ha dicho el presidente Piñera, evidentemente que, por ejemplo, hay que avanzar en los técnicos-profesionales”.

El diputado electo por RN realizó una autocrítica respecto de los resultados electorales en la primera vuelta presidencial, asegurando que “hubo soberbia” de parte del conglomerado, además de errores comunicacionales a la hora de dar a conocer el mensaje sobre las principales políticas a aplicar en un eventual segundo gobierno de Piñera, como fue el caso de la gratuidad.

Sin embargo, criticó una supuesta izquierdización de la candidatura de Alejandro Guillier, al señalar que el senador independiente estaría haciéndole guiños a la izquierda de la Nueva Mayoría y al Frente Amplio, por ejemplo anunciando el fin de las AFP, esto podría costarle votos de la DC y con ello, facilitarle el triunfo a Sebastián Piñera.

“Si él dice ‘No más AFP’, yo no veo cómo los electores de la Democracia Cristiana y los dirigentes de la Democracia Cristiana se van a plegar a esa campaña. Si se izquierdiza, en definitiva, la campaña de Alejandro Guillier, nosotros tenemos un tremendo margen para poder obtener votos y ganar la elección, y ese es el problema que sufre hoy día Alejandro Guillier, que no lo tenemos nosotros”.

Mario Desbordes planteó que tanto en la campaña de segunda vuelta, como en una eventual administración de Chile Vamos, se aborde de manera profunda un debate sobre la educación pública y una reforma al sistema de pensiones, temas que usualmente, la derecha suele rehuir, aseguró el dirigente de RN.

“Y vamos a poder, si somos gobierno, avanzar en temas que para algunos son tabú y que para nosotros no lo son. Nosotros creemos en la solidaridad y hay que avanzar también en conceptos como desde la derecha no puede seguir con un discurso, porque a mí no encanta ese discurso, un discurso de crecimiento, un discurso solamente económico. Aquí tenemos que ponerle un poquito más de Word, un poquito menos de Excel que hace rato lo venimos diciendo”.

Finalmente, el secretario general de RN valoró que su colectividad haya sido la que más mujeres sacó como diputadas, al mismo tiempo que lamentó que Evópoli o el PRI no hubiesen conseguido más escaños en el Congreso, ya que la negociación parlamentaria previa en Chile Vamos “amarró muchísimo a Evópoli”, concluyó el diputado.