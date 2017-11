Universidad de Chile se adelanta a Minsal y practica test rápidos de VIH

Se dispuso la cifra de cinco mil exámenes gratuitos para los mayores de 14 años, en la previa al Día Mundial del Sida. El organizador de la iniciativa, Alejandro Afani, critica las nulas políticas por este tema que se han dispuesto desde el Ejecutivo. “Mucha letra, mucho comité, mesas de trabajo y nada. Realmente es alarmante cómo la autoridad no toma decisiones”, afirma.

La entrevista con Alejandro Afani, organizador de esta iniciativa, se lleva a cabo en una esquina de la carpa. Es una conversación que se ve suspendida a los cinco minutos, cuando otra funcionaria del Hospital Clínico de la Universidad de Chile llega hasta la mesa e interrumpe con un aviso para el doctor: “está grabando CNN afuera y los pacientes están reclamando”.

El día comenzó un poco antes de las nueve de la mañana. La expectativa era grande y se había anunciado el mes pasado: la institución pondría a disposición de la ciudadanía 5.000 test rápidos de VIH, y realizarían estos exámenes de manera masiva, en el frontis del J.J. Aguirre. La carpa, por el momento, está repleta. Los profesionales disponibles no dejan en ningún momento de tomar muestras y entregar resultados. El canal de televisión todavía no se va, y aunque no enfoque nunca a las personas –lo tienen prohibido por instrucción del recinto de salud–, la presencia de la cámara negra intimida a la mayoría. “Verlos acá metidos le hacen a uno evitar el tema”, dice un paciente muy ensimismado, y agrega: “hubo mucha gente que la vio y se fue”.

A esta hora, antes del mediodía, ya no hay más cupos disponibles. Un estudiante de tecnología médica se lo hace saber a las personas que llegan por su propio test rápido. Les dice que pueden volver mañana, y si no tienen tiempo, la alternativa es solicitar una hora en el laboratorio inmunológico. Las dos vías son gratuitas, hasta que se acabe el stock de exámenes que la institución prometió realizar en sus inmediaciones.

El doctor Alejandro Afani evoca la razón principal de la campaña. Buscan disminuir la brecha que existe entre los hombres y mujeres que ya están diagnosticadas y las que no lo están; la diferencia es preocupante, pues 42 mil personas saben que viven con VIH y el número total de portadores sería superior a los 60 mil.

“Por lo tanto hay una brecha de veinte o veinticinco mil personas que andan circulando y desconocen su diagnóstico. Eso tiene impacto en su propia salud, porque no están en tratamiento, pero también en salud pública, porque están infectando a otras personas. Además, no da lo mismo que te diagnostique a ti en etapas precoces porque el tratamiento va a andar bien y tu vida va a ir bien, versus que te diagnostique cuando estás muy avanzado y el tratamiento puede no servir”, declara.

Respecto a las políticas públicas que se han impulsado desde el Ejecutivo, el doctor Afani es enfático. Comenta que el tema no ha sido prioridad para el Ministerio de Salud, encabezado por la ministra Carmen Castillo.

“Mucha letra, mucho comité, mesas de trabajo y nada. Realmente es alarmante cómo la autoridad no toma decisiones. Porque esto es tomar decisiones. Esto es contribuir y a ver si se motivan para poder hacer el test rápido. Nos preocupa porque vemos que ha habido promesas de que se va a hacer un piloto, y la verdad es que las cosas se han ido retrasando. Esto es un tema muy fundamental y que tiene sumergido a nuestro país en el último lugar de Latinoamérica con el incremento de nuevos casos, que afecta principalmente a la gente más joven”, agrega.

Sumado a ese dato, Onusida también informó a inicios del segundo semestre de este año que el incremento en pacientes diagnosticados con VIH era dramático y en particular en la población menor a los 29 años, con un 66% de más casos.

El test eficiente

Las farmacias de países como Francia ofrecen esta modalidad de test. En Brasil, además, se dio el vamos a un plan piloto para salir al paso de la situación de personas viviendo con VIH. El método es eficiente. Así lo comenta a este medio la doctora Cecilia Sepúlveda, perteneciente al mismo Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

“Es un test muy sensible y específico, pero tiene que pasar por todas las etapas que exige una serología. A través de este se puede identificar rápidamente quiénes podrían estar contagiados, y luego seguir todo el proceso. Muchas personas están llegando a nuestro centro clínico con la enfermedad de VIH avanzada. Son personas que no sabían que tenían esta infección, y por lo tanto no consultan hasta que ya presentan enfermedad. El diagnóstico precoz es muy importante”, termina.