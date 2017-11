Patricio Basso: “Tiene que quedar claro que hay universidades que cometieron un delito”

El ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, se refirió al cierre de la investigación por los supuestos delitos cometidos por los ex controladores de la Universidad del Mar y aseguró que “lo que ocurrió es que hubo una falla de la ley”.

“Aquí hubo una falla de la ley, porque la ley te dice que las universidades no pueden lucrar, pero no está tipificado como delito”, señaló el ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, Patricio Basso, respecto del cierre de la investigación en contra de los ex controladores de la Universidad del Mar.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Basso señaló que “era previsible que ocurriera esto considerando que ya se habían cerrado las investigaciones de otras universidades indagadas por lucro”.

En ese sentido explicó que para que hubiese una condena se tenían que dar tres condiciones, “que la ley diga que hay una falta, que esa violación sea catalogada como crimen o delito y que ese crimen tenga una pena”, en este caso, afirmó Basso, solo se cumplía con la primera.

El ex secretario de la CNA recalcó que hay que dejar en claro que a pesar de la decisión de la justicia, en este caso sí hubo delito “la ley aquí fue violada, hay lucro, eso se acreditó, lo que se está diciendo es que pese a eso no se puede castigar porque no está tipificado como delito”, señaló.

Patricio Basso, también responsabilizó a la administración de Michelle Bachelet, por haber errado en el método para enfrentar este problema “ellos pensaron que podían preparar un gran proyecto que agrupara todo. Fue un error, hubo falta de criterio político. Personalmente dije que era imprescindible presentar dos leyes cortas, una para terminar con el lucro y otra para hacer obligatoria la acreditación, ninguna de ellas se hizo”, añadió.

Basso reiteró que lo importante es que quede claro que hubo existencia de delito el cual no fue sancionado por no estar tipificado como tal en la ley. En esa línea criticó el proyecto que duerme actualmente en el Congreso, debido a que, a su juicio, sigue dejando huecos para que se lucre con la educación.

Además tuvo palabras para el ex controlador de la Universidad del Mar, Hernán Zuñiga y recordó que “ya fue investigado por haber comprado acreditaciones, hubo un delito previo distinto, así que tan limpio no es”.