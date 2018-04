Identidad de género: UDI critica a Piñera y todos cuestionan a Ezzati

Las declaraciones del Cardenal Ricardo Ezzatihan sido el tema nacional por estos días. Reacciones desde el mundo político, eclesiástico y social no han dejado de escucharse ni leerse a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación.

Evidentemente, el comparar a personas transcon perros y gatos no fue un paralelismo afortunado, tanto así que el propio sacerdote salesiano emitió un comunicado en donde lamentó que sus dichos fueran interpretados como una ofensa.

Más lejos fue el sacerdote jesuita Felipe Berríos, quien en un mensaje a Franco Fuica, presidente de Organizando Trans Diversidades (OTD) dijo sentirse avergonzado por las palabras de Ezzati.

“Siento desconcierto y vergüenza por las palabras emitidas por el cardenal de Santiago Ezzati, no solo por lo hiriente de sus palabras, sino que también refleja un modo de pensar que no es el modo de pensar de la Iglesia Católica, lo que nos ha mostrado el Papa Francisco (…) por eso quisiera decirle a toda la comunidad trans y a todos los chilenos que se han sentido heridos con estas palabras, que estas palabras no reflejan el sentir de la iglesia católica, y como sacerdote, les quiero pedir perdón”.

Además, Berríos afirmó que las declaraciones hechas por Ezzati reflejan un pensamiento absurdo y lleno de ignorancia.

De similar manera piensan desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), desde donde declararon que los dichos del cardenal de Santiago han cruzado la frontera de lo tolerable y violentan la dignidad humana.

Por su parte, Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de la Fundación Iguales, sostuvo que las declaraciones del cardenal Ezzati son inaceptables.

Para el doctor en historia y experto en la iglesia católica, Marcial Sánchez, las declaraciones de Ezzati fueron desafortunadas, tomando en cuenta sobre todo que las declaraciones anteriores del cardenal en torno al tema son con bastante altura de mira.

Al respecto, el académico dijo que lo planteado por la iglesia católica en situaciones como la de los trans, es su acompañamiento y cuidado, en el sentido de que ellos sufren mucho por esta situación.

Donde se opone la iglesia católica –aclara Sánchez- es cuando se hace el cambio de género, porque para el catolicismo hay un problema de ética, tomando en cuenta que esta asume de que hombre y mujer fueron creados.

Sobre las declaraciones de Felipe Berríos, el estudioso las consideró igualmente desafortunadas, tomando en cuenta que esta disputa no ofrece solución a las personas transgéneros.

“Son desafortunadas las palabras de Monseñor Ezzati, y también considero que son desafortunadas las palabras del padre Berríosporque no llevan a la discusión, porque a la gente trangénero esto no le ayuda. A la gente transgénero le ayuda que la discusión sea versada sobre la problemática que corresponde para poder efectivamente avanzar dentro del parlamento en la ley que se empieza a generar que es la ley de género.

Desde el mundo político las reacciones fueron tajantes. La senadora DC Carolina Goicexpresó que cree en una iglesia que acoge y no es una iglesia que estigmatiza. En ese sentido manifestó rechazar completamente los dichos del cardenal.

El presidente Sebastián Piñera también dijo lamentar las palabras de Ezzati, las cuales calificó de desafortunadas. “Comparar una situación que afecta a seres humanos con animales me parece muy poco apropiado”, declaró el mandatario.

Esta polémica tiene lugar en medio del anuncio del jefe de Estado de incluir, en la Ley de Identidad de Género, el cambio registral de sexo a los adolescentes de entre 14 y 18 años. Esto, previa evidencia científica y autorización de los padres.

Al respecto, el senador de Evópoli, Felipe Kast, manifestó su satisfacción con la decisión del mandatario, pese a las presiones políticas de su propio sector.

“Quiero felicitar al presidente Sebastián Piñeraporque ha actuado, una vez más, de acuerdo a sus convicciones, sin dejarse llevar por las presiones políticas que hemos visto en los diarios. En el proyecto de identidad de género el presidente Piñera ha decidido que serán los padres quienes decidan qué es lo que es mejor para los menores de edad entre 14 y 18 años. No seremos los políticos, porque en realidad no sabemos. Así que felicidades, presidente Piñera, por esta buena noticia, y espero que el día lunes, en la comisión mixta, podamos tener un muy buen proyecto”.

Pero no todos están contentos en el oficialismo. Conocida es la postura de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, quien ha manifestado en innumerables ocasiones su rechazo a que los menores de edad puedan efectuar un cambio registral de su sexo.

Al respecto, la senadora dijo que los parlamentarios de su tienda política tendrán libertad de acción para votar, aunque dice tener el convencimiento de que la mayoría lo rechazará.

“Nosotros tenemos el convencimiento que no es conveniente cambiarle el sexo a los menores, aunque sea con el consentimiento de los padres, porque es una decisión que tiene que ser tomada por la persona (…) Nuestros parlamentarios tienen la libertad de votar como crean es mejor, y creemos que mayoritariamente nuestro sector va a votar en contra de que se les cambie el sexo a los niños”.

El ex candidato presidencial José Antonio Kast también ha criticado duramente a quienes apoyan la iniciativa de identidad de género, al respecto, expresó a través de su twitter, que es una tristeza ver a católicos hacerle el juego a las “minorías progresistas”, que según él, nunca han respetado a quienes defienden la vida, la familia y la fe.