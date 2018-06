f486a7128b

Deportes Chile sí estará en Rusia… en el arbitraje El chileno Julio Bascuñán será el cuarto juez en el duelo entre los 'Bleus' y los 'Socceroos' y secundará a la terna que liderará el uruguayo Andrés Cunha. Diario Uchile Viernes 15 de junio 2018 9:22 hrs.

La eliminación de la Selección chilena para el Mundial de Rusia 2018 fue un tremendo revés para la bicampeona de América. La Roja se ausentó de la cita máxima rusa, pero eso no quiere decir que el fútbol chileno no esté presente en la Copa del Mundo, ya que Julio Bascuñán tendrá participación en el partido entre Francia y Australia, que se jugará este viernes en el Kazan Arena y que abrirá el Grupo C, que completan Perú y Dinamarca. La FIFA lo designó como el cuarto juez y secundará a la terna que liderará el uruguayo Andrés Cunha, quien será asistido en las bandas por los también charrúas Mauricio Espinosa y Nicolás Tarán. Cabe recordar que Bascuñán fue convocado a la Copa del Mundo pese a los cuestionamientos en su contra en la final de la Copa Libertadores 2017 entre Gremio y Lanús. Ese mismo año, también fue acusado por Nacional de Montevideo de no cobrar un penal legítimo. El choque entre los ‘Bleus’ y los ‘Socceroos’ se jugará a las 6AM, hora de Chile. Mientras que el mismo día se medirán Perú y Dinamarca, los otros integrantes de la zona. El árbitro para este duelo será Bakary Gassama, nativo de Gambia.

