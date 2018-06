7d92cbbea7

fdc97c4221

Nacional Política Constanza Schönhaut: “El Frente Amplio no está en cuestión” En diálogo con Patricio López, editor general de Radio Universidad de Chile, la secretaria general del Movimiento Autonomista se refirió al conflicto de su colectividad con Revolución Democrática, y tuvo palabras para referirse a los primeros cien días de gobierno de Chile Vamos. Diario Uchile Martes 26 de junio 2018 18:35 hrs. Compartir

El Frente Amplio vive días agitados. A las diferencias internas en cuanto a política nacional e internacional, a la controversia por las llamadas Mesas de Trabajo de Sebastián Piñera, a las acusaciones de parlamentarización del conglomerado, se sumó el desencuentro entre Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista por la suspensión de Alfonso Mohor –militante de este último – como presidente de la Fech. Para analizar la situación actual de la coalición que irrumpió con 20 diputados y un senador en marzo de este año, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con Constanza Schönhaut, secretaria general del Movimiento Autonomista. Schönhaut aclaró en el programa Radioanálisis que el impase entre el Movimiento Autonomista y Revolución Democrática solo involucra a estas dos colectividades, para la dirigenta, el Frente Amplio “no está en cuestión”. Lo que sí reconoció Schönhaut fue que dentro de la coalición, el Movimiento Autonomista tiene afinidades más profundas con ciertas colectividades, dentro de las cuales no se encuentra Revolución Democrática. No obstante, manifestó que desde su colectividad existe un profundo respeto por Revolución Democrática, esto, sin desconocer que hacen falta encuentros para saber hasta qué punto hay convergencias y divergencias. “Efectivamente, un año electoral no nos permitió dar discusiones más profundas sobre ciertos marcos políticos, sobre ciertas formas y ciertos fondos para entender bien hasta dónde llegan nuestros acuerdos y dónde empiezan las diferencias, y creo que eso es importante transparentarlo para efectos de saber en qué podemos trabajar juntos y en qué no”. Sobre el caso específico de Alfonso Mohor, que fue acusado de encubrir un caso de acoso laboral en la Universidad de Chile, la dirigenta aclaró que no hay pruebas serias en su contra, y que la forma en que actuó Revolución Democrática al respecto no fue la adecuada si lo que se quiere es aportar al movimiento estudiantil y a la cohesión del Frente Amplio. “Yo creo que destituir dirigencias con acusaciones e investigaciones tan livianas, es un problema, y que Revolución Democrática no haya sido capaz de verlo, para nosotros es un problema. Efectivamente esto no nos ayuda”. Constanza Schönhaut señaló que estos desencuentros no tendrían motivo de escalar por la prensa si es que se fueran resolviendo a través de las bases, y así, seguir avanzando, que es el propósito de todos. Sobre las críticas que se le han formulado al conglomerado de que la bancada frenteamplista no se pone de acuerdo para legislar, la dirigenta sostuvo que en la coalición se han tratado de dar ciertos márgenes de diversidad y, a la vez, márgenes de unidad, pero cuando hay que actuar en conjunto, se actúa en conjunto. “Y yo creo que tenemos que ser capaces de jugar con esa flexibilidad. No sirve tener una bancada o una coalición estática, que actúa en unidad sin crítica, acrítica, pero tampoco nos sirve que cada uno tire para su lado, así no cambiaríamos nada nunca, no seríamos una fuerza, sino que seríamos muchas fuerzas disgregadas, y yo creo que esto está en proceso de afinarse todavía, pero hay una convicción en general de que esos son los marcos en que tenemos que trabajar”, afirmó. Sobre la llamada parlamentarización que muchos le han sindicado al Frente Amplio, Schönhaut dijo que esto no era así, que la política del conglomerado no se hace solo desde el Congreso, aunque reconoció que con la actual conformación del parlamento, hoy, gran parte de la discusión, surge desde allí. La gestión del presidente Sebastián Piñera también fue tema para el análisis. Para la secretaria general del Movimiento Autonomista, el gobierno de Chile Vamos ha sido un gobierno de dudas. “Yo creo que, efectivamente, lo que tenemos es un gobierno sin una agenda legislativa muy clara, sin mucha claridad de hacia dónde quiere hacer avanzar el país, con mucha ideología en términos de más crecimiento, pero poca claridad de cómo se avanza en concreto, haciéndose cargo también de las demandas sociales del último tiempo. Esto se ve, además, reforzado por los propios ruidos internos que ha tenido la coalición de gobierno, particularmente con el senador Chahuán y con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes”. Sobre los conflictos dentro del oficialismo, Schönhaut se cuestionó si acaso son simples desencuentros motivados por el cueteo político, o si acaso existe una animadversión contra el sector del piñerismo que deja sin protagonismo a los otros sectores de la derecha. Para la dirigente autonomista, gran parte de los conflictos en el oficialismo tienen origen en la impulsividad del presidente Piñera, que ha tratado de quedar bien con oposición y con su sector, por lo que “muchas veces, se ve sin espalda”.

El Frente Amplio vive días agitados. A las diferencias internas en cuanto a política nacional e internacional, a la controversia por las llamadas Mesas de Trabajo de Sebastián Piñera, a las acusaciones de parlamentarización del conglomerado, se sumó el desencuentro entre Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista por la suspensión de Alfonso Mohor –militante de este último – como presidente de la Fech. Para analizar la situación actual de la coalición que irrumpió con 20 diputados y un senador en marzo de este año, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con Constanza Schönhaut, secretaria general del Movimiento Autonomista. Schönhaut aclaró en el programa Radioanálisis que el impase entre el Movimiento Autonomista y Revolución Democrática solo involucra a estas dos colectividades, para la dirigenta, el Frente Amplio “no está en cuestión”. Lo que sí reconoció Schönhaut fue que dentro de la coalición, el Movimiento Autonomista tiene afinidades más profundas con ciertas colectividades, dentro de las cuales no se encuentra Revolución Democrática. No obstante, manifestó que desde su colectividad existe un profundo respeto por Revolución Democrática, esto, sin desconocer que hacen falta encuentros para saber hasta qué punto hay convergencias y divergencias. “Efectivamente, un año electoral no nos permitió dar discusiones más profundas sobre ciertos marcos políticos, sobre ciertas formas y ciertos fondos para entender bien hasta dónde llegan nuestros acuerdos y dónde empiezan las diferencias, y creo que eso es importante transparentarlo para efectos de saber en qué podemos trabajar juntos y en qué no”. Sobre el caso específico de Alfonso Mohor, que fue acusado de encubrir un caso de acoso laboral en la Universidad de Chile, la dirigenta aclaró que no hay pruebas serias en su contra, y que la forma en que actuó Revolución Democrática al respecto no fue la adecuada si lo que se quiere es aportar al movimiento estudiantil y a la cohesión del Frente Amplio. “Yo creo que destituir dirigencias con acusaciones e investigaciones tan livianas, es un problema, y que Revolución Democrática no haya sido capaz de verlo, para nosotros es un problema. Efectivamente esto no nos ayuda”. Constanza Schönhaut señaló que estos desencuentros no tendrían motivo de escalar por la prensa si es que se fueran resolviendo a través de las bases, y así, seguir avanzando, que es el propósito de todos. Sobre las críticas que se le han formulado al conglomerado de que la bancada frenteamplista no se pone de acuerdo para legislar, la dirigenta sostuvo que en la coalición se han tratado de dar ciertos márgenes de diversidad y, a la vez, márgenes de unidad, pero cuando hay que actuar en conjunto, se actúa en conjunto. “Y yo creo que tenemos que ser capaces de jugar con esa flexibilidad. No sirve tener una bancada o una coalición estática, que actúa en unidad sin crítica, acrítica, pero tampoco nos sirve que cada uno tire para su lado, así no cambiaríamos nada nunca, no seríamos una fuerza, sino que seríamos muchas fuerzas disgregadas, y yo creo que esto está en proceso de afinarse todavía, pero hay una convicción en general de que esos son los marcos en que tenemos que trabajar”, afirmó. Sobre la llamada parlamentarización que muchos le han sindicado al Frente Amplio, Schönhaut dijo que esto no era así, que la política del conglomerado no se hace solo desde el Congreso, aunque reconoció que con la actual conformación del parlamento, hoy, gran parte de la discusión, surge desde allí. La gestión del presidente Sebastián Piñera también fue tema para el análisis. Para la secretaria general del Movimiento Autonomista, el gobierno de Chile Vamos ha sido un gobierno de dudas. “Yo creo que, efectivamente, lo que tenemos es un gobierno sin una agenda legislativa muy clara, sin mucha claridad de hacia dónde quiere hacer avanzar el país, con mucha ideología en términos de más crecimiento, pero poca claridad de cómo se avanza en concreto, haciéndose cargo también de las demandas sociales del último tiempo. Esto se ve, además, reforzado por los propios ruidos internos que ha tenido la coalición de gobierno, particularmente con el senador Chahuán y con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes”. Sobre los conflictos dentro del oficialismo, Schönhaut se cuestionó si acaso son simples desencuentros motivados por el cueteo político, o si acaso existe una animadversión contra el sector del piñerismo que deja sin protagonismo a los otros sectores de la derecha. Para la dirigente autonomista, gran parte de los conflictos en el oficialismo tienen origen en la impulsividad del presidente Piñera, que ha tratado de quedar bien con oposición y con su sector, por lo que “muchas veces, se ve sin espalda”.