97eb6b6ed3

70d224b5bf

Cultura Fotógrafos internacionales retratan la inmigración en el MAC Las obras de la muestra curada por Rodrigo Gómez Rovira, director general y artístico del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso, llegan al MAC cuestionando e interpelando las relaciones sociales con el otro, a través del diálogo entre diferentes formatos y estilos. Diario Uchile Jueves 26 de julio 2018 16:14 hrs. Compartir

El Museo de Arte Contemporáneo presenta la exposición ¿A qué distancia miramos la diferencia? bajo la curatoría de Rodrigo Gómez Rovira, director artístico del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso (FIFV). La muestra se origina en la versión 2017 del FIFV, donde se trabajó en base a la pregunta que da el título a esta exhibición. En esta ocasión, la fotógrafa francesa Smith, y los fotógrafos alemanes Zoltán Jókay y Paul Hutchinson -quien trabajó en un taller junto a doce chilenos-, presentan obras que giran en torno a la inmigración y los límites de la relación con los otros, tensionando y reactivando el juego constante e ineludible con la otredad. “Cuando uno decide usar la fotografía como herramienta expresiva y narrativa, es importante saber dónde me sitúo en la realidad, para poder dar cuenta de algo. Es decir ¿a qué distancia me ubico para poder fotografiar?, ¿hasta dónde me puedo acercar?, ¿desde dónde tengo que fotografiar? Esto no apela a algo únicamente estético, sino algo humano, es cómo yo me relaciono con el mundo”, comenta Rodrigo Gómez Rovira. En esta oportunidad, el fotógrafo Zoltán Jókay registra la búsqueda del conocimiento del otro, mediante retratos de diferentes personas; Smith, exhibe polaroids que evidencian sus impresiones de la gente y la ciudad de Valparaíso; Paul Hutchinson expone el resultado de un taller donde trabajó junto a 12 fotógrafos nacionales: Diego Urbina, Damián Fierro, Carla Yované, Fernanda Soto, Montserrat Salazar, Andrés Tapia, Camilo Fuentealba, Miguel Morales, Esteban Vargas, Pedro Mora, Andrea Barría y Francisco García. Siguiendo los lineamientos del festival, en este workshop se abordó la inmigración y los fenómenos sociales en Chile. ¿A qué distancia miramos la diferencia? se realiza en colaboración con el Goethe-Institut Chile y el Instituto Francés de Chile, a través del programa Migr’artes. La muestra, que además se enmarca en el Mes de la Fotografía presentado por Barrio Arte, se exhibirá entre el 27 de julio y el 21 de octubre en el segundo piso de Parque Forestal.

El Museo de Arte Contemporáneo presenta la exposición ¿A qué distancia miramos la diferencia? bajo la curatoría de Rodrigo Gómez Rovira, director artístico del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso (FIFV). La muestra se origina en la versión 2017 del FIFV, donde se trabajó en base a la pregunta que da el título a esta exhibición. En esta ocasión, la fotógrafa francesa Smith, y los fotógrafos alemanes Zoltán Jókay y Paul Hutchinson -quien trabajó en un taller junto a doce chilenos-, presentan obras que giran en torno a la inmigración y los límites de la relación con los otros, tensionando y reactivando el juego constante e ineludible con la otredad. “Cuando uno decide usar la fotografía como herramienta expresiva y narrativa, es importante saber dónde me sitúo en la realidad, para poder dar cuenta de algo. Es decir ¿a qué distancia me ubico para poder fotografiar?, ¿hasta dónde me puedo acercar?, ¿desde dónde tengo que fotografiar? Esto no apela a algo únicamente estético, sino algo humano, es cómo yo me relaciono con el mundo”, comenta Rodrigo Gómez Rovira. En esta oportunidad, el fotógrafo Zoltán Jókay registra la búsqueda del conocimiento del otro, mediante retratos de diferentes personas; Smith, exhibe polaroids que evidencian sus impresiones de la gente y la ciudad de Valparaíso; Paul Hutchinson expone el resultado de un taller donde trabajó junto a 12 fotógrafos nacionales: Diego Urbina, Damián Fierro, Carla Yované, Fernanda Soto, Montserrat Salazar, Andrés Tapia, Camilo Fuentealba, Miguel Morales, Esteban Vargas, Pedro Mora, Andrea Barría y Francisco García. Siguiendo los lineamientos del festival, en este workshop se abordó la inmigración y los fenómenos sociales en Chile. ¿A qué distancia miramos la diferencia? se realiza en colaboración con el Goethe-Institut Chile y el Instituto Francés de Chile, a través del programa Migr’artes. La muestra, que además se enmarca en el Mes de la Fotografía presentado por Barrio Arte, se exhibirá entre el 27 de julio y el 21 de octubre en el segundo piso de Parque Forestal.