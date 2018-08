9dc6534f47

Fiscalía venezolana informa de 43 detenidos por atentado contra Nicolás Maduro El ente persecutor reiteró además la petición para extraditar a nueve personas que estarían en Estados Unidos, Colombia y Perú. Entre los detenidos se cuentan a dos generales. Raúl Martínez Jueves 23 de agosto 2018 10:04 hrs.

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, informó que son 43 las personas detenidas hasta el momento involucradas en el atentado contra el Presidente de ese país, Nicolás Maduro, hecho ocurrido el 4 de agosto durante el acto aniversario de la Guardia Nacional. Entre los detenidos se cuenta a un general, Héctor Hernández Da Costa, oficial de la Guardia Nacional, el segundo con ese grado en el escalafón de uniformados implicado en esta acción. Saab indicó que el incremento de las detenciones por parte de los cuerpos policiales se debe a que varios de ellos han entregado información clave para dar con el resto del grupo que coordinó, organizó y ejecutó el atentado contra el mandatario. “Cada vez que se detiene a los implicados, éstos de alguna manera asumiendo su responsabilidad y acogiéndose obviamente a las garantías procesales de la delación, han aportado a los datos suficientes para llegar a estas conclusiones. Como este es un caso de gran impacto nacional e internacional, es bueno siempre mantener a la opinión pública al tanto de las acciones judiciales que hemos hechos. Porque la señal que debe quedar es que acciones como esta no deben quedar nunca impunes”, subrayó Saab. A este grupo se suman otros nueve personajes que están fuera de las fronteras venezolanas y cuyos paraderos fueron determinados en los Estados Unidos, Colombia y Perú. Al respecto, el Fiscal General reiteró la petición de extradición a estos países con quienes dijo comparten el interés por el combate al terrorismo y los grupos criminales organizados. “Esperamos de estas naciones la cooperación, porque la lucha contra el terrorismo y el crimen no tiene fronteras. Y no tiene que ser sólo discursiva, de palabra. No tiene que ser de grama, de bagatela. Tiene que ser efectivamente como lo hemos hecho nosotros cuando hemos asistido a encuentros internacionales, en su momento como Defensor del Pueblo y ahora como Fiscal General de la República, en estas reuniones de alto nivel de Estado, de países, esto es muy importante, es prioritario la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada”, comentó. Tarek William Saab agregó que la investigación ha arrojado una serie de datos relevantes para determinar que se trató de un atentado y no un incidente como se ha tratado de minimizar por parte de la oposición de su país e incluso por gobiernos y medios internacionales. Entre los aspectos relevantes aparecen informaciones como los centros de entrenamiento utilizados por los implicados, las vinculaciones con uniformados que dieron cuenta del cambio de escenario del acto aniversario de la Guardia Nacional el 4 de agosto último en Caracas, lugares de alojamiento y los hombres y mujeres involucrados en los hechos, datos que fueron evacuados a los tribunales que investigan la acción.

