Comisión Nacional de DDHH y Carmen Frei piden renuncia de Luis Castillo La ex senadora e hija del fallecido Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, manifestó que la figura de Luis Castillo en un puesto de gobierno evidencia contradicciones entre el discurso de respeto a los derechos humanos, verdad y justicia que ha proclamado el Presidente Piñera. Diario Uchile Sábado 25 de agosto 2018 17:56 hrs.

En conferencia de prensa el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos Carlos Margotta y la ex senadora Carmen Frei acompañados de organizaciones y diversos representantes de la política y la cultura como Alejandro Goic, Lorena Pizarro y Raúl Zurita, manifestaron su rechazo por el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por la defensa del médico Pedro Valdivia, ex funcionario de la DINA y a quien se sindica como cómplice del presunto magnicidio del ex Presidente Frei Montalva. La acción ante el TC pretende la suspensión de la investigación del Caso Frei Montalva argumentando la falta de imparcialidad del ministro Alejandro Madrid. Carmen Frei, hija del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, llamó al Gobierno a ser consecuente con su postura de los derechos humanos, la verdad y la justicia ya que tal posición no se condice con la decisión de mantener en su cargo al cuestionado subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo quien fue acusado de omitir la entrega de los resultados de la autopsia realizada al ex mandatario luego de su muerte en 1982. “Les pido a las autoridades y al Gobierno que sean consecuentes. Han expresado en palabras su voluntad de respetar los derechos humanos, la verdad y la justicia, pero en sus actuaciones están desmintiendo lo que están diciendo”, lamentó la ex senadora DC. En la misma ocasión el poeta Raúl Zurita apoyó la petición de la ex parlamentaria y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y señaló que el recurso ante el Tribunal Constitucional busca imponer un olvido y una impunidad que trata de desviar la atención. De ser aceptado el recurso ante el TC impetrado por la defensa del doctor Valdivia, la investigación del magnicidio podría suspenderse por un año.

