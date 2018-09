d969f466f8

Nacional Vocera Aces y ataque a liceos: "Quieren instalar la lógica del miedo" Amanda Luna Cea se refirió a los lienzos con mensajes despectivos hacia el movimiento estudiantil que fueron pegados en liceos emblemáticos y aseguró que la situación es muy preocupante, pues el grupo que realizó la acción está compuesto por estudiantes de los mismos establecimientos que buscan asustar a quienes se movilizan. Andrea Bustos C. Martes 25 de septiembre 2018 16:34 hrs.

“Tu única lucha es perder clases” o “Aquí se forman mariconcitos”, fueron parte de los mensajes pegados en las instalaciones del Instituto Nacional, el Liceo 1 Javiera Carrera, el Instituto Nacional Barros Arana (INBA), el Liceo Manuel Barros Borgoño y el Liceo de Aplicación. La acción fue realizada por un grupo denominado Motín Estudiantil, el que a través de sus redes sociales se define como una “organización estudiantil patriota en defensa de lo nuestro” que busca la educación de excelencia. Amanda Luna Cea, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), comentó que la agrupación está “intentando instalar el ala más radical de la derecha ultra conservadora. Dan mensajes que hace mucho tiempo no se daban de forma tan potente y menos de un grupo tan organizado como es ahora y eso para el movimiento estudiantil es complejo”. Cea señaló que cree que la intención del Motín Estudiantil es asustar a los estudiantes para que dejen de movilizarse, pero a la vez también quieren amedrentar a los que aún no se deciden a participar del movimiento. Además, la estudiante secundaria dijo que la organización está compuesta por estudiantes de los mismos colegios emblemáticos, lo que hace aún más lamentable la situación. A través de una declaración pública en su cuenta de Facebook los integrantes del Motín Estudiantil afirmaron que “no somos de ultraderecha como tan antojadiza e ignorantemente se nos ha etiquetado. No compramos el cuento añejo de la izquierda contra la derecha, ambos son una y la misma cosa. Nos identificamos con la tercera posición, creemos en el patriotismo, la justicia social, la educación de excelencia y la meritocracia”. En el texto el grupo también aseguró que no se disculparán por los actos realizados, pues no les importa ser políticamente incorrectos, y que prefieren “decir la verdad antes que no ofender a nadie”. Además, hicieron una invitación a que más estudiantes se sumen al grupo para defender la educación chilena. Por otra parte, Amanda Luna Cea comentó el proyecto Aula Segura y dijo que el gobierno quiere desarticular el movimiento estudiantil tomando decisiones a partir de hechos aislados que están siendo utilizados para aumentar la represión dentro de los colegios. Además, indicó que las decisiones deberían ser tomadas al interior de cada liceo, pues cada comunidad estudiantil debería determinar la forma de mejorar las condiciones de educación y convivencia de su establecimiento ***Fotos: Twitter Motín Estudiantil

