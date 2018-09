5d8aff16b3

d5f54ed307

Política Diputado Lorenzini y presupuesto 2018: “Creo que el 3,2 se queda corto” Frente al anuncio del presidente Sebastián Piñera sobre el presupuesto 2019, que ascendería a 73.470 millones de dólares, el diputado DC afirmó que el gobierno está politizando el tema y que se debe aclarar lo antes posible cómo se busca distribuir un monto que por ahora parece insuficiente. Andrea Bustos C. Miércoles 26 de septiembre 2018 12:00 hrs. Compartir

La noche del martes, antes de iniciar su viaje hacia Estados Unidos, el presidente Sebastián Piñera anunció en cadena nacional el presupuesto de la nación para el año 2019. En una breve presentación de 12 minutos, informó que el gobierno decidió un plan austero para el 2019, con una cifra de 73.470 millones de dólares, lo que significa un aumento de 3.2 por ciento. Este monto es la expansión más baja desde el año 2011. En su discurso el mandatario señaló como principales ejes de inversión están la seguridad pública, infancia, salud, educación, crecimiento económico, pensiones, regiones, crecimiento, empleo, salarios y calidad de vida de adultos mayores. En estas áreas destacó ideas como la modernización de Carabineros, la reducción de las listas de espera en la Salud Pública y el reemplazo del Servicio Nacional de Menores (Sename). En conversación con Radio Universidad de Chile, el diputado DC Pablo Lorenzini, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, señaló que ahora la aspiración es poder conocer cifras, pues el mandatario solo entregó conceptos, algunos buenos y otros malos, pero que lo importante sería poder informar cómo se distribuirá el monto global en dichos anuncios. Sobre el monto entregado, indicó que “es un poco corto el 3,2, vamos a ver el detalle, dónde está enfocado, porque si son programas que van a atacar el emprendimiento, zonas rezagas, puede ser positivo, pero si es mantención de algunos programas que vienen de gobiernos anteriores y que no ha dado resultados no me parece bien”. En esa línea, comentó que no cree que el presupuesto esté listo aún, y que es precisamente esa la razón por la que aún no se han entregado cifras concretas y solo concepciones generales. Respecto a los ejes mencionados por el presidente, Lorenzini dijo que, aunque son áreas importantes para el país, hay otras que deberían ser consideradas, como, por ejemplo, inversión en comunicaciones, la pesca artesanal y la disminución de la burocracia en trámites realizados en instituciones públicas. A esto agregó que sería de gran importancia que para realizar la ley se tomen en cuenta las sugerencias de actores políticos ajenos al gobierno como los senadores y diputados, pues son ellos quienes al acercarse a sus distritos tienen mayor claridad de los problemas locales. Si bien el parlamentario aseguró comprender que por la situación económica del país y del mundo se quieran tomar precauciones en torno al gasto público, aumentar en 3,5 por ciento habría sido una buena opción, siempre y cuando se garantice que el gasto será focalizado y se distribuirá en las reales políticas necesarias para el país. “Tú puedes subir nada, pero sacar plata de donde hay gastos demás, que no cumplen con los objetivos y enfocarlos y ponerlos donde haya crecimiento”. Por otra parte, el demócrata cristiano dijo no estar de acuerdo con la politización que Sebastián Piñera está haciendo con la Ley de Presupuesto, pues el enfoque debe estar en poder garantizar una buena inversión para todos los chilenos y chilenas y no en destacar la acción como algo partidista. “Aquí no es lealtad con lo tuyo, es con la gente. No me gusto que el presidente dedicara un rato largo a lo de atrás, a decir todo fue malo. Miremos para adelante, si él está dando ilusiones miremos para adelante con lo que puede cambiar. No hizo una buena partida, no puede ser ustedes son todos malos lo mío es brillante. No sé si así va tener los respaldos y los apoyos”, explicó. El diputado dijo que si el presidente continua en esa linea diciendo “yo soy brillante, y todo lo que pongo sobre la mesa vale y ustedes no aportan nada”, no se concretará nada y las aprobaciones serán muy peleadas y difíciles. En esa línea hizo un llamado a que el ejecutivo cambie su actitud y deje la prepotencia.

La noche del martes, antes de iniciar su viaje hacia Estados Unidos, el presidente Sebastián Piñera anunció en cadena nacional el presupuesto de la nación para el año 2019. En una breve presentación de 12 minutos, informó que el gobierno decidió un plan austero para el 2019, con una cifra de 73.470 millones de dólares, lo que significa un aumento de 3.2 por ciento. Este monto es la expansión más baja desde el año 2011. En su discurso el mandatario señaló como principales ejes de inversión están la seguridad pública, infancia, salud, educación, crecimiento económico, pensiones, regiones, crecimiento, empleo, salarios y calidad de vida de adultos mayores. En estas áreas destacó ideas como la modernización de Carabineros, la reducción de las listas de espera en la Salud Pública y el reemplazo del Servicio Nacional de Menores (Sename). En conversación con Radio Universidad de Chile, el diputado DC Pablo Lorenzini, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, señaló que ahora la aspiración es poder conocer cifras, pues el mandatario solo entregó conceptos, algunos buenos y otros malos, pero que lo importante sería poder informar cómo se distribuirá el monto global en dichos anuncios. Sobre el monto entregado, indicó que “es un poco corto el 3,2, vamos a ver el detalle, dónde está enfocado, porque si son programas que van a atacar el emprendimiento, zonas rezagas, puede ser positivo, pero si es mantención de algunos programas que vienen de gobiernos anteriores y que no ha dado resultados no me parece bien”. En esa línea, comentó que no cree que el presupuesto esté listo aún, y que es precisamente esa la razón por la que aún no se han entregado cifras concretas y solo concepciones generales. Respecto a los ejes mencionados por el presidente, Lorenzini dijo que, aunque son áreas importantes para el país, hay otras que deberían ser consideradas, como, por ejemplo, inversión en comunicaciones, la pesca artesanal y la disminución de la burocracia en trámites realizados en instituciones públicas. A esto agregó que sería de gran importancia que para realizar la ley se tomen en cuenta las sugerencias de actores políticos ajenos al gobierno como los senadores y diputados, pues son ellos quienes al acercarse a sus distritos tienen mayor claridad de los problemas locales. Si bien el parlamentario aseguró comprender que por la situación económica del país y del mundo se quieran tomar precauciones en torno al gasto público, aumentar en 3,5 por ciento habría sido una buena opción, siempre y cuando se garantice que el gasto será focalizado y se distribuirá en las reales políticas necesarias para el país. “Tú puedes subir nada, pero sacar plata de donde hay gastos demás, que no cumplen con los objetivos y enfocarlos y ponerlos donde haya crecimiento”. Por otra parte, el demócrata cristiano dijo no estar de acuerdo con la politización que Sebastián Piñera está haciendo con la Ley de Presupuesto, pues el enfoque debe estar en poder garantizar una buena inversión para todos los chilenos y chilenas y no en destacar la acción como algo partidista. “Aquí no es lealtad con lo tuyo, es con la gente. No me gusto que el presidente dedicara un rato largo a lo de atrás, a decir todo fue malo. Miremos para adelante, si él está dando ilusiones miremos para adelante con lo que puede cambiar. No hizo una buena partida, no puede ser ustedes son todos malos lo mío es brillante. No sé si así va tener los respaldos y los apoyos”, explicó. El diputado dijo que si el presidente continua en esa linea diciendo “yo soy brillante, y todo lo que pongo sobre la mesa vale y ustedes no aportan nada”, no se concretará nada y las aprobaciones serán muy peleadas y difíciles. En esa línea hizo un llamado a que el ejecutivo cambie su actitud y deje la prepotencia.