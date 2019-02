48ed8d8ddd

9595fe0d56

Educación Nacional Política Tweets y más tweets: La cuestionada campaña de Marcela Cubillos para defender admisión justa A través de su cuenta personal en la red social, la ministra de Educación ha mostrado cómo viaja por Chile reuniéndose con padres que critican la Ley de Inclusión y que apoyan el proyecto del Ejecutivo. Su actuar ha despertado críticas, incluso, de los funcionarios de la cartera, quienes acusan que la secretaria de Estado no escucha y que solo trabaja para unos pocos. Andrea Bustos C. Viernes 15 de febrero 2019 16:47 hrs. Compartir

Norte, centro y Sur. Marcela Cubillos ha paseado por Chile en el marco de su gira ministerial para recorger las opiniones de padres y apoderados sobre el proyecto de Ley de Admisión Justa, que busca terminar con la Ley de Inclusión del gobierno de Michelle Bachelet. La ministra ha mostrado, a través de su cuenta de Twitter, gran parte de lo que ha hecho en este viaje y a mediante sus post se ha dedicado a masificar testimonios de personas pidiendo con urgencia que el proyecto del Ejecutivo sea apoyado y aprobado. “Ir a regiones, reunirse con apoderados, es lo que cualquier Ministro de Educación debe hacer. Y en el Sistema de Admisión Escolar, es de sentido común escuchar a padres y jóvenes de la educación pública que son los que usan este sistema y, por tanto, saben mejor que nadie cómo y cuánto les afecta”, es parte de uno de las decenas de tweets que ha publicado Cubillos. Mediante la red social se ha llenado de críticas, muchas de ciudadanos comunes y corrientes que la acusan de estar generalizando ante la opinión publica con casos particulares o deslegitimando un sistema de admisión que, según las cifras oficiales, no es tan malo como el gobierno lo ha mostrado. Solo mil estudiantes habrían quedado sin una matrícula, y solo el 17 por ciento no logró ser ingresado a un colegio de su preferencia. Pero las criticas no han venido solo desde la ciudadanía, pues desde el mundo político también han hecho notar su molestia. Mediante la misma red social el diputado Gabriel Boric escribió que “la gira de la infamia a la Ley de Inclusión de la Ministra Cubillos está llegando a límites intolerables para quienes tienen un poco de respeto por la verdad”. La reacción del diputado se desató producto de un tweet específico de la ministra, donde señalaba que dicha ley prohíbe a los padres solicitar una entrevista en el colegio al que se les derivó, ante lo que de inmediato fue desmentida con argumentos certeros sobre el funcionamiento de la ley vigente. El abogado de la Universidad de Chile, Fernando Atria, utilizó su cuenta personal para refutar lo que decía la ministra y, mediante la explicación de la ley, descartó que lo que la secretaria de Estado publicaba fuera cierto. Mentiras y más mentiras. La ley prohíbe al establecimiento exigir entrevistas, tal como prohibe exigir la foto en el CV. Pero permite a los padres pedirlas: “Las entrevistas que se realicen en esta etapa (de postulación) deberán ser solicitadas por los padres…” (art. 7bis). https://t.co/eJjcDqU2SY — Fernando Atria (@fernando_atria) 13 de febrero de 2019 Descripciones tendenciosas En conversación con Radio Universidad de Chile, el abogado Fernando Atria se refirió a esta situación y señaló que el actuar de la ministra “desinforma respecto a cuál es el contenido de la legislación, alimenta expectativas que son falsas y todo esto como parte de una estrategia para justificar un proyecto de ley que no tiene nada que ver con las falsedades que está diciendo”. Agregó que Marcela Cubillos está obstaculizando la ejecución de una ley que está vigente y en plena operación, lo que calificó de “insólito”. Además, el académico de nuestra casa de estudios dijo que las declaraciones de Cubillos son “descripciones tendenciosas y falsas de un sistema que a la ministra, supongo yo que no le gusta y que, desde el punto de vista de su responsabilidad ministerial, es una cuestión extraordinariamente grave, porque cuando dice que la ley prohíbe a los padres pedir entrevistas, por ejemplo, es perfectamente imaginable que muchas personas van a creer que como lo dice la ministra efectivamente la ley lo prohíbe pedir entrevistas, y no lo van a hacer porque la ministra lo dice. Les está diciendo a los padres que carecen de derechos que la ley efectivamente les da”. Respecto de si podría eventualmente existir desinformación de parte de la jefa de la cartera y que esa sea la razón de sus acusaciones en contra de la ley, el abogado comentó no creer que la ministra no conozca la ley. “No creo que sea tan irresponsable de ser ministra y no conocer la ley, yo no creo que sea ese el caso. Es una manera de construir apoyo para un proyecto de ley que ellos, irónicamente, denominan admisión justa, cuando es lo contrario”. Por otra parte aseveró que esta intención de querer deslegitimar el Sistema de Admisión Escolar es una buena señal, pues si el Ejecutivo ha caído en este actuar es porque “saben que si describen el sistema vigente, como existe en la ley de verdad, no van a tener apoyo”. Críticas desde el interior del Mineduc Desde la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime) también han salido al paso de la gira de la ministra y, mediante una declaración pública, criticaron su gestión. Radio Universidad de Chile se contactó con los trabajadores, quienes confirmaron su rechazo a la actitud que tiene la secretaria de Estado. Juana Fuentealba, secretaria nacional de Andime, señaló que Marcela Cubillos, en los meses a cargo del Ministerio de Educación, no ha estado realmente preocupada de mejorar la educación y proponer buenos proyectos que apunten en esa línea, y que “cuando hacemos la crítica, la hacemos desde el conocimiento y de la responsabilidad que tenemos como trabajadores de este ministerio sobre cómo llevar a cabo las políticas públicas en educación. Hoy día la ministra ha hecho un gran recorrido explicando no sabemos a qué ni a quiénes”. Además, la trabajadora del Mineduc dijo que con la defensa sistemática que se ha hecho a través de las redes sociales, la ministra vuelve atrás y demuestra que “no ha escuchado nada, hace un buen uso de las redes pero insistimos en que una cosa es saber usar las redes y otra es mentir a través de estas”. La secretaria nacional indicó que más allá de aceptar o no admisión justa, lo que como trabajadores del Mineduc rechazan es cualquier tipo de discriminación, y creen que al avanzar con esta idea se seguirá segregando, pues no beneficiará a todos los estudiantes: “Aquí el tema es cómo le venden la historia a los padres y apoderados de que van a tener libertad de elegir, eso es falso, es absolutamente falso, lo que ellos están haciendo no es que el padre elija, si no que unos pocos elijan sus establecimientos (…) No ven los datos que tenemos en nuestras manos para hacer mejores políticas públicas”. Fuentealba dijo también que la ministra está construyendo, de paso, una figura política, pero que en función de potenciarse como autoridad no está haciendo lo que realmente convoca su cargo. “Si la ministra quiere salir a pasear por el país y el presidente la autorizó es su figura política, pero aquí en el Mineduc nosotros no estamos por levantar figuras políticas, estamos por levantar políticas públicas en educación y eso es lo que no se está haciendo, se está abandonando la tarea y el rol que tiene este ministerio desde su autoridad”, aseveró la dirigenta de Andime.

Norte, centro y Sur. Marcela Cubillos ha paseado por Chile en el marco de su gira ministerial para recorger las opiniones de padres y apoderados sobre el proyecto de Ley de Admisión Justa, que busca terminar con la Ley de Inclusión del gobierno de Michelle Bachelet. La ministra ha mostrado, a través de su cuenta de Twitter, gran parte de lo que ha hecho en este viaje y a mediante sus post se ha dedicado a masificar testimonios de personas pidiendo con urgencia que el proyecto del Ejecutivo sea apoyado y aprobado. “Ir a regiones, reunirse con apoderados, es lo que cualquier Ministro de Educación debe hacer. Y en el Sistema de Admisión Escolar, es de sentido común escuchar a padres y jóvenes de la educación pública que son los que usan este sistema y, por tanto, saben mejor que nadie cómo y cuánto les afecta”, es parte de uno de las decenas de tweets que ha publicado Cubillos. Mediante la red social se ha llenado de críticas, muchas de ciudadanos comunes y corrientes que la acusan de estar generalizando ante la opinión publica con casos particulares o deslegitimando un sistema de admisión que, según las cifras oficiales, no es tan malo como el gobierno lo ha mostrado. Solo mil estudiantes habrían quedado sin una matrícula, y solo el 17 por ciento no logró ser ingresado a un colegio de su preferencia. Pero las criticas no han venido solo desde la ciudadanía, pues desde el mundo político también han hecho notar su molestia. Mediante la misma red social el diputado Gabriel Boric escribió que “la gira de la infamia a la Ley de Inclusión de la Ministra Cubillos está llegando a límites intolerables para quienes tienen un poco de respeto por la verdad”. La reacción del diputado se desató producto de un tweet específico de la ministra, donde señalaba que dicha ley prohíbe a los padres solicitar una entrevista en el colegio al que se les derivó, ante lo que de inmediato fue desmentida con argumentos certeros sobre el funcionamiento de la ley vigente. El abogado de la Universidad de Chile, Fernando Atria, utilizó su cuenta personal para refutar lo que decía la ministra y, mediante la explicación de la ley, descartó que lo que la secretaria de Estado publicaba fuera cierto. Mentiras y más mentiras. La ley prohíbe al establecimiento exigir entrevistas, tal como prohibe exigir la foto en el CV. Pero permite a los padres pedirlas: “Las entrevistas que se realicen en esta etapa (de postulación) deberán ser solicitadas por los padres…” (art. 7bis). https://t.co/eJjcDqU2SY — Fernando Atria (@fernando_atria) 13 de febrero de 2019 Descripciones tendenciosas En conversación con Radio Universidad de Chile, el abogado Fernando Atria se refirió a esta situación y señaló que el actuar de la ministra “desinforma respecto a cuál es el contenido de la legislación, alimenta expectativas que son falsas y todo esto como parte de una estrategia para justificar un proyecto de ley que no tiene nada que ver con las falsedades que está diciendo”. Agregó que Marcela Cubillos está obstaculizando la ejecución de una ley que está vigente y en plena operación, lo que calificó de “insólito”. Además, el académico de nuestra casa de estudios dijo que las declaraciones de Cubillos son “descripciones tendenciosas y falsas de un sistema que a la ministra, supongo yo que no le gusta y que, desde el punto de vista de su responsabilidad ministerial, es una cuestión extraordinariamente grave, porque cuando dice que la ley prohíbe a los padres pedir entrevistas, por ejemplo, es perfectamente imaginable que muchas personas van a creer que como lo dice la ministra efectivamente la ley lo prohíbe pedir entrevistas, y no lo van a hacer porque la ministra lo dice. Les está diciendo a los padres que carecen de derechos que la ley efectivamente les da”. Respecto de si podría eventualmente existir desinformación de parte de la jefa de la cartera y que esa sea la razón de sus acusaciones en contra de la ley, el abogado comentó no creer que la ministra no conozca la ley. “No creo que sea tan irresponsable de ser ministra y no conocer la ley, yo no creo que sea ese el caso. Es una manera de construir apoyo para un proyecto de ley que ellos, irónicamente, denominan admisión justa, cuando es lo contrario”. Por otra parte aseveró que esta intención de querer deslegitimar el Sistema de Admisión Escolar es una buena señal, pues si el Ejecutivo ha caído en este actuar es porque “saben que si describen el sistema vigente, como existe en la ley de verdad, no van a tener apoyo”. Críticas desde el interior del Mineduc Desde la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime) también han salido al paso de la gira de la ministra y, mediante una declaración pública, criticaron su gestión. Radio Universidad de Chile se contactó con los trabajadores, quienes confirmaron su rechazo a la actitud que tiene la secretaria de Estado. Juana Fuentealba, secretaria nacional de Andime, señaló que Marcela Cubillos, en los meses a cargo del Ministerio de Educación, no ha estado realmente preocupada de mejorar la educación y proponer buenos proyectos que apunten en esa línea, y que “cuando hacemos la crítica, la hacemos desde el conocimiento y de la responsabilidad que tenemos como trabajadores de este ministerio sobre cómo llevar a cabo las políticas públicas en educación. Hoy día la ministra ha hecho un gran recorrido explicando no sabemos a qué ni a quiénes”. Además, la trabajadora del Mineduc dijo que con la defensa sistemática que se ha hecho a través de las redes sociales, la ministra vuelve atrás y demuestra que “no ha escuchado nada, hace un buen uso de las redes pero insistimos en que una cosa es saber usar las redes y otra es mentir a través de estas”. La secretaria nacional indicó que más allá de aceptar o no admisión justa, lo que como trabajadores del Mineduc rechazan es cualquier tipo de discriminación, y creen que al avanzar con esta idea se seguirá segregando, pues no beneficiará a todos los estudiantes: “Aquí el tema es cómo le venden la historia a los padres y apoderados de que van a tener libertad de elegir, eso es falso, es absolutamente falso, lo que ellos están haciendo no es que el padre elija, si no que unos pocos elijan sus establecimientos (…) No ven los datos que tenemos en nuestras manos para hacer mejores políticas públicas”. Fuentealba dijo también que la ministra está construyendo, de paso, una figura política, pero que en función de potenciarse como autoridad no está haciendo lo que realmente convoca su cargo. “Si la ministra quiere salir a pasear por el país y el presidente la autorizó es su figura política, pero aquí en el Mineduc nosotros no estamos por levantar figuras políticas, estamos por levantar políticas públicas en educación y eso es lo que no se está haciendo, se está abandonando la tarea y el rol que tiene este ministerio desde su autoridad”, aseveró la dirigenta de Andime.