Nacional Salud Corporación Miles: "Dichos de Santelices sobre VIH son totalmente irresponsables" Estefanía Andahur, coordinadora de salud de la Corporación Miles, manifestó que culpar a los migrantes del aumento del virus "es muy grave". En ese sentido "pareciera que su cargo (ministro de Salud) debiese estar en duda, por lo menos". Diario Uchile Martes 19 de febrero 2019 13:55 hrs.

Los dichos del ministro de salud, aseverando que el aumento del VIH en Chile se debe a la llegada de extranjeros y al uso de la píldora del día después en desmedro del condón, no dejaron indiferente a nadie. Las críticas han llegado desde diversos sectores políticos y desde distintas organizaciones sociales. La Corporación Miles fue una de ellas. En una declaración pública, la entidad que aboga por “los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos” sostuvo que las afirmaciones del secretario de Estado no tienen fundamentos y son “totalmente irresponsables”. “No hay ningún estudio que avale sus dichos. De acuerdo con la evidencia disponible, entregada por el Colegio Médico, del total de casos, menos del 10 por ciento corresponde a personas extranjeras. Adicionalmente, los nuevos casos reportados corresponden en su mayoría a la población nacional”. En cuanto a la vinculación del uso de la pastilla del día después con el aumento de VIH , en el comunicado se lee que “no hay estudios que vinculen el uso de la píldora del día después con el aumento de los casos de VIH”. Contactada por nuestro medio, la coordinadora de salud de la Corporación Miles, Estefanía Andahur, afirmó que para la organización los dichos de Santelices son xenofóbicos y que su historial de declaraciones desafortunadas permiten cuestionar su continuidad en el cargo. “Desde que ha comenzado con ciertos dichos bien polémicos, nos parece que falta a una concepción o a un enfoque de derechos sexuales y reproductivos dentro de lo que implica ser ministro, sobre todo en la cartera en que se encuentra. Consideramos que estas faltas ya son excesivas y para nosotras, la última afirmación de Santelices es derechamente xenofóbica, por lo tanto pareciera que su cargo debiese estar en duda por lo menos”. Andahur reafirmó la postura de Corporación Miles indicando que el ministro de Salud actúa con irresponsabilidad y desinforma a la población. En ese sentido, descartó que el uso de la pastilla del día después esté vinculado con el aumento de VIH en Chile. “Si estamos hablando de un ministro, él no puede darse el lujo de decir cosas que desinforman a la población y que además falta a los derechos de los migrantes que se encuentran en Chile. Es muy grave. Para nosotras, como corporación, consideramos que no hay ningún fundamento, que esto es irresponsable y que no hay ningún estudio que asevera lo que él ha mencionado. Evidentemente la pastilla del día después tiene una función que es un método de emergencia y, por lo tanto, no tiene ninguna función de prevención, por lo tanto no hay ninguna relación que sea real en cuanto a lo que él menciona”. De esta forma, la coordinadora de Salud de Miles manifestó que las afirmaciones de Santelices hablan pésimo de la información que maneja. Por otro lado, sostuvo que la principal causal del aumento del VIH es la falta de educación sexual. “No hay un reconocimiento de que el Estado debiese implementar una política de educación sexual. Cuando se dice que Chile ha subido tanto respecto del contagio de VIH, estamos hablando de que hay un problema a nivel estructural, porque no puede ser que la población mundial respecto de las personas que viven con VIH baje y en Chile suba, por lo tanto esto es consecuencia de que desde los años noventa no se ha implementado una política real de educación sexual”. Por lo mismo -finalizó Andahur- se han incrementado en Chile las infecciones de transmisión sexual, situación que, mientras no se tenga una real política de educación, seguirá aconteciendo.

