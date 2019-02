6cf37e31b0

El vacío legislativo ante los sitios de acoso en la web A través de pantallazos, usuarios de redes sociales denunciaron la existencia del portal Nido.org, en el cual hombres insultan, amenazan y comparten material de mujeres jóvenes sin su consentimiento. Al respecto, la PDI ya confirmó el inicio del monitoreo de este sitio y otros similares. En conversación con Radio Universidad de Chile, el analista de la organización Derechos Digitales, Pablo Viollier, afirmó que, a pesar de las denuncias "no ha habido conciencia sobre estos sitios de coordinación para la difusión no autorizada de material íntimo". Ricardo Verdugo S. Martes 26 de febrero 2019 16:29 hrs.

Impacto causaron en redes sociales los pantallazos extraídos del foro web Nido.org, en el cual hombres insultan, amenazan y difunden sin consentimiento material de jóvenes mujeres. No obstante, esta no es la primera vez que se da a conocer un sitio de esta naturaleza. A principios de enero, una cuenta de Instagram comenzó a publicar sobre los “mejores sectores para puntear” en el metro de Santiago. En aquella oportunidad, dicho perfil que incitaba al acoso callejero fue dado de baja inmediatamente por “infringir las normas comunitarias”, producto de las denuncias acumuladas en su contra. Hoy, sin embargo, se quiere llegar más lejos. La PDI ya confirmó el inicio del monitoreo hacia Nido.org y otros sitios similares. El margen de acción del acoso online “Las personas comunes y corrientes no creo que hayan imaginado que existía algo de estas características. Nosotros sí porque habíamos recibido denuncias desde hace mucho tiempo, pero aún así no ha habido conciencia sobre estos sitios de coordinación para la difusión no autorizada de material íntimo “, afirma el analista de la organización Derechos Digitales, Pablo Violler, sobre Nido.org, sitio que ya comenzó a ser monitoreado por la PDI, esto luego de las múltiples consultas de las afectadas. Viollier, sobre el foro, lo sindica como el responsable de tres ilícitos en específico. “El primero es el acoso (o stalking), ya que aquí hay una coordinación para acosar mujeres, ya sea porque son partes de movimiento feminista o por otras razones. Por otro lado, está el doxxing, que es la difusión activa de datos personales de una persona con el fin de que sea expuesta e intimidada por terceros. Y por último, está la pornografía no consentida, que en pocas palabras es la difusión sin consentimiento de material íntimo”. Los primeros dos ilícitos no cuentan con una figura legal dentro de nuestra legislación, por lo que actualmente no pueden ser perseguidos por la justicia. Sin embargo, la pornografía no consentida si la tiene, aunque solo en casos de captación del material. “Nuestro código penal en el artículo 161 A, lo que sanciona es la grabación o captación de material íntimo sin el consentimiento de alguna de las partes involucradas. Sin embargo, muchas veces pasa que estas imágenes son tomadas con consentimiento al interior de relaciones o contextos de confianza, y luego, por distintas razones, esa confianza se rompe y uno de los involucrados difunde ese material, y lamentablemente, la posterior difusión sin consentimiento no es sancionada”, señala Viollier. Me comuniqué con el Director General de @PDI_CHILE y #CiberCrimen ya está investigando denuncias en caso #Nido. Quienes están detrás de estos sitios criminales deberán responder ante la Justicia. Invitamos a las víctimas a hacer la denuncia al fono 134 de la PDI — Isabel Pla (@isabelpla) 26 de febrero de 2019 A través de su cuenta de Twitter, la Ministra de la Mujer, Isabel Pla, confirmó el inicio de las investigaciones por parte de la PDI Precisamente este ilícito es uno de los que se aprecia en los pantallazos que denuncian el actuar del sitio, y su ausencia, dentro de nuestra legislación, es lo que para el analista de Derechos Digitales, podría generar la “desprotección” de las víctimas. “En términos jurídicos, las víctimas quedan en un cierto tipo de desprotección. Cuando acuden al Ministerio Público para pedir que se persiga y se sancione a estas personas, la verdad es que la Fiscalía no lleva adelante querellas, porque justamente estas situaciones no son típicas”. Medidas de seguridad A pesar de que existe una clara falta de legislación en el área, si existen cifras al respecto. De acuerdo a un estudio, en nuestro país el 88 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia online. Debido a esto y a la posible proliferación de portales dedicados al acoso, Pablo Violler, de la organización Derechos Digitales, remarca que como sociedad nunca debemos transferir la culpa hacia las víctimas. “Es importante nunca culpar a la víctima. Si estas fotos llegan a manos de terceros y son difundidas, esto nunca es culpa de la víctima. Siempre es culpa de aquella persona que sin su consentimiento difunde estas imágenes”. Por otro lado, da cuenta de dos medidas de seguridad fundamentales que se encuentran al alcance de los usuarios de internet. “La primera es establecer en nuestras redes sociales el nivel más alto de privacidad. Es decir, que todas las imágenes o información solo lleguen a aquellas personas que nosotros hemos aceptado. Y finalmente, también hay que tratar de que nuestra información disponible sea la menor posible. Es decir, es importante no tener publicado el número de celular, correo electrónico, la dirección u otra información sensible”. A principios de enero, la Cámara de Diputados aprobó la llamada “Ley Pack”, que busca sancionar como delito el acto de subir a internet y redes sociales, sin consentimiento, las imágenes, audios o videos con contenido sexual obtenidos en la intimidad. Dicho proyecto se atiene directamente a uno de los ilícitos detectados en los pantallazos de Nido.org. Actualmente la iniciativa se encuentra a la espera del fin del receso legislativo para ser discutido, esta vez, por el Senado.

