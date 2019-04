a2d2442055

Derechos Humanos Nacional Política 77 por ciento de los médicos colegiados apoya la eutanasia Así lo demostró una reciente encuesta realizada por el gremio que agrupa a los galenos, en que también los consultados se expresaron mayoritariamente en favor del suicidio asistido. Rodrigo Fuentes Viernes 26 de abril 2019 9:16 hrs.

El 77 por ciento de los doctores y doctoras asociadas al Colegio Médico de Chile (Colmed) está de acuerdo con que se permita la eutanasia a pacientes víctima de un sufrimiento intolerable, ocasionado por una enfermedad incurable. Además, el 56 por ciento se manifestó favorable al suicidio asistido. Esos fueron los dos principales antecedentes arrojados por la encuesta que realizó el gremio que agrupa a los profesionales. La consulta realizada de forma digital, fue respondida por cerca de 5 mil facultativos de todo el país, entre el pasado 27 de marzo y el 22 de abril. Para la presidenta de Colegio Médico, Izkia Siches, la encuesta demuestra una posición acorde con el análisis del proyecto de ley que se tramita en el Parlamento. “Este es un debate ciudadano, y los médicos debemos aportar a que la ley sea lo suficientemente robusta para proteger, para hacerse de forma efectiva, eficiente y resguardando a los pacientes. Nosotros respetamos a las minorías expresadas también en esta consulta, pero no es la posición del Colegio Médico, porque somos un grupo diverso de profesionales con distintas opiniones”, afirmó. Al respecto, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la comisión de Salud, Jorge Durán, valoró la iniciativa y el apoyo mayoritario de los médicos colegiados a los principales fundamentos de la pre normativa, que se hace cargo de los ciudadanos que están sufriendo por enfermedades intratables o incurables. “Efectivamente creemos que existen facultativos que no están dispuesto a aplicarlo, lo cual se respeta, pero sí los establecimientos públicos debieran dar solución a los ciudadanos que se atienden en los diversos servicios. Y espero que las clínicas privadas no aparezcan con sus recursos de objeción de conciencia institucional, porque acá lo que se respeta es la objeción de conciencia personal de los médicos, pero no de una institución que está liderada eventualmente por dueños con creencias religiosas, y no por eso van a dejar de respetar lo que la ley trata de impulsar”, argumentó. Recordemos que el proyecto de ley que avanza en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, establece el derecho a la eutanasia, regula las condiciones profesionales para su ejercicio, y modifica el Código Penal. Recordemos que dicho procedimiento es legal en Holanda, Canadá, Bélgica y Colombia, mientras que el suicidio asistido, es decir, cuando un médico prescribe una sustancia o fármaco para que el propio paciente se cause la muerte, está permitido en Suiza, Alemania y Japón.

