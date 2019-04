a2d2442055

Cultura Mathieu Guilhaumon: "La danza contemporánea tiene que abrir su público" El director del Ballet Nacional Chileno habla con Radio Universidad de Chile sobre Hats off!, el espectáculo que la compañía estrena este sábado junto al dúo Power Peralta. "Hay una admiración mutua", dice. Diario Uchile Viernes 26 de abril 2019 10:21 hrs.

Escucha acá la entrevista a Mathieu Guilhaumon. play pause Descargar Como un diálogo y una oportunidad para derribar prejuicios calificó Mathieu Guilhaumon, el director del Ballet Nacional Chileno (Banch), la obra que la compañía estrena este fin de semana junto al dúo Power Peralta, Hats off! En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el coreógrafo francés explicó que la pieza busca continuar con las colaboraciones que el elenco ya ha establecido antes con “otras formas de arte”, como el teatro u otros estilos de danza. “A menudo hay una frontera, una separación entre la danza contemporánea, clásica y urbana, entonces fue muy natural invitar a los Power Peralta, para generar un diálogo entre dos mundos que, a priori, parecen opuestos”, dijo. Hats off!, el segundo título en la temporada del Banch, tendrá siete funciones en el Teatro Universidad de Chile y está basada en el mundo de las comedias musicales de los años 30 y 40, en torno a figuras como Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. o Liza Minelli. En la pieza, los gemelos Gabriel Ignacio y Raúl Eduardo Peralta no solo ofician como coreógrafos, sino que también se unen a los 19 bailarines del Banch en escena. De este modo, ponen a prueba la experiencia que han ganado desde que se dieron a conocer, a mediados de la década pasada, como cultores de la danza en torno al hip hop. Hoy radicados en Estados Unidos,han actuado en numerosos programas televisivos, festivales y proyectos con un listado de artistas que incluye desde Jeniffer López al Cirque du Soleil. “Para muchas personas, esa danza pertenece a la calle y efectivamente nació ahí, pero ya hubo un recorrido y se subió al escenario, entró en teatros, entonces es importante abrir este espacio, generar estos cruces y dejar los prejuicios que pueden existir”, estimó Guilhaumon. “El objetivo que tengo con mi dirección es abrir este espacio a otros artistas y abrir perspectivas para otro público, porque este proyecto ha llamado mucho la atención de nuestro público, pero también del público de los Power Peralta, que la mayoría -me imagino- nunca ha entrado al Teatro Universidad de Chile”, recalcó. Mathieu Guilhaumon recordó, sin embargo, que los integrantes de Power Peralta son hijos de Renato Peralta y Mónica Valenzuela, dos ex integrantes del Banch: “Siempre hemos tenido una relación, porque vienen a nuestros estrenos y me comparten su fascinación y admiración por lo que hacemos”, contó. Asimismo, sostuvo que el encuentro entre ambos estilos de danza tiene un valor simbólico que va más allá de la disciplina: “Se pueden generar diálogos y abrir espacios en que acogemos al otro, que también es un aporte para mí. Me puede nutrir, puede ayudarme a crecer y a cambiar cosas que uno piensa que son reglas definitivas”, indicó. “Uno aprende a ceder de sus espacios para acoger al otro y entender que su manera de moverse, por ejemplo, no es algo con menos contenido o valor. Eso ha sido muy lindo, porque hubo un respeto y una admiración mutua”, enfatizó también. Finalmente, el director del Banch consideró que “la danza contemporánea tiene que abrir su público también, porque no es tan amplio. Hay mucha gente que tiene miedo, hay prejuicios pensando que es elitista o que es muy conceptual, pero la danza contemporánea pertenece a todo el mundo”. “Esta colaboración es para mostrar justamente que la danza contemporánea es variada, no es solamente una cosa ni está reservada para un público elitista o más educado, porque sé que existe ese pensamiento y no es así. El público puede dejarse llevar por emociones, no hay una sola manera de ver las cosas”, concluyó. Hats off! se estrenará a las 20 horas de este sábado 27 de abril y también tendrá funciones el jueves 2, viernes 3, sábado 4, jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de mayo, con entradas que tendrán un valor general de $8.000 y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en Banch.

