882cf58524

d63e86eaf0

Política Fuad Chahín sobre Piñera: “Acostumbra a estar en el límite y sacar pequeñas ventajas” El timonel de la Democracia Cristiana se reunió con dirigentes de la Cámara de Comercio Detallista y de Turismo, tras lo cual conversó con Radio Universidad de Chile acerca de los temas que abarcan la contingencia nacional e internacional. Sobre la denuncia de que el presidente Sebastián Piñera no paga contribuciones por su casa en Caburgua, Chahin señaló que esto "es una picantería". Tomás González F. Martes 30 de abril 2019 20:04 hrs. Compartir

Este martes, en la sede central de la Cámara de Comercio Detallista y de Turismo, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin, se reunió con alrededor de 40 dirigentes nacionales de la Cámara, quienes entregaron su visión como pequeñas y medianas empresas respecto de la tramitación de la Reforma Tributaria en el Congreso. En la cita, el timonel de la DC detalló los pasos que seguirá su partido en la discusión de una reforma que ha sido foco de polémicas en la oposición, esto,luego de que los votos de la falange dieran la aprobación a la idea de legislar en la Comisión de Hacienda. Sobre la discusión que comienza la próxima semana con la votación del artículo primero de la reforma, Chahin señaló que su partido votará con la libertad que lo caracteriza, haciendo caso omiso a las presiones de los partidos de oposición. “Vamos a votar como nosotros estimamos, creo que en estas cosas vamos a estar de acuerdo. Siempre lo hemos dicho, toda la comunidad y acuerdo que sea posible, pero también con las diferencias necesarias. Si hay algo en que no estamos de acuerdo, no estamos obligados a votar de la misma manera”, dijo. Luego de la reunión con los dirigentes de la Cámara de Comercio Detallista y de Turismo, el mandamás de la Democracia Cristiana se refirió a los temas de contingencia. Sobre la situación en Venezuela, tras el intento de golpe de Estado que el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, inició la mañana del martes, Chahín se mostró esperanzado, pero al mismo tiempo preocupado por el desenlace de los acontecimientos. “Con una mezcla entre esperanza y preocupación. Esperanza porque creo que llegó el momento en que termine la dictadura de Nicolás Maduro. Pero preocupación, porque creemos que justamente una salida en donde estuviesen involucrados los militares es un riesgo de que termine esto en un baño de sangre”, indicó Chahín. Frente a la polémica que suscitó el viaje de los hijos de Sebastián Piñera a China junto al presidente, el timonel de la Falange fue enfático en que esta situación va a tener un gran costo para el mandatario. “Yo creo que esto le va a costar muy caro porque, de alguna manera, esta decisión, a mi juicio absolutamente imprudente, lo que hace es generar mucha molestia. Porque lo que de alguna manera se exacerba es esta sensación de que en Chile hay personas privilegiadas, que están ahí por ser hijos de”, criticó. Por otra parte, consultado sobre la denuncia que en los últimos días se hizo pública respecto de que el Presidente Sebastián Piñera no paga contribuciones por su casa en el Lago Caburgua, Chahín calificó la situación como una “picantería” por parte de Piñera, agregando, además, que es algo recurrente en el mandatario. “El presidente es un zarracatín. Es una persona que está acostumbrada a estar en el límite y sacar pequeñas ventajas. A mi me parece simplemente una picantería lo de Carbugua y estas trampitas para no pagar las contribuciones. Me parece inaceptable, el Presidente no tiene ninguna necesidad de hacerlo, debilita su imagen y eso es malo para el país”, sostuvo. Para terminar, Fuad Chahín habló sobre el anuncio que trascendió este martes, de que el jueves se lanzaría la Reforma Laboral y que él mismo repitió en la reunión con los dirigentes. Sobre esto, el timonel de la Democracia Cristiana comentó que desde el partido esperan que no exista un retroceso en los derechos colectivos de los trabajadores y que se pueda aprovechar la oportunidad para “modernizar nuestra legislación de acuerdo a la realidad actual del mercado del trabajo”.

Este martes, en la sede central de la Cámara de Comercio Detallista y de Turismo, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin, se reunió con alrededor de 40 dirigentes nacionales de la Cámara, quienes entregaron su visión como pequeñas y medianas empresas respecto de la tramitación de la Reforma Tributaria en el Congreso. En la cita, el timonel de la DC detalló los pasos que seguirá su partido en la discusión de una reforma que ha sido foco de polémicas en la oposición, esto,luego de que los votos de la falange dieran la aprobación a la idea de legislar en la Comisión de Hacienda. Sobre la discusión que comienza la próxima semana con la votación del artículo primero de la reforma, Chahin señaló que su partido votará con la libertad que lo caracteriza, haciendo caso omiso a las presiones de los partidos de oposición. “Vamos a votar como nosotros estimamos, creo que en estas cosas vamos a estar de acuerdo. Siempre lo hemos dicho, toda la comunidad y acuerdo que sea posible, pero también con las diferencias necesarias. Si hay algo en que no estamos de acuerdo, no estamos obligados a votar de la misma manera”, dijo. Luego de la reunión con los dirigentes de la Cámara de Comercio Detallista y de Turismo, el mandamás de la Democracia Cristiana se refirió a los temas de contingencia. Sobre la situación en Venezuela, tras el intento de golpe de Estado que el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, inició la mañana del martes, Chahín se mostró esperanzado, pero al mismo tiempo preocupado por el desenlace de los acontecimientos. “Con una mezcla entre esperanza y preocupación. Esperanza porque creo que llegó el momento en que termine la dictadura de Nicolás Maduro. Pero preocupación, porque creemos que justamente una salida en donde estuviesen involucrados los militares es un riesgo de que termine esto en un baño de sangre”, indicó Chahín. Frente a la polémica que suscitó el viaje de los hijos de Sebastián Piñera a China junto al presidente, el timonel de la Falange fue enfático en que esta situación va a tener un gran costo para el mandatario. “Yo creo que esto le va a costar muy caro porque, de alguna manera, esta decisión, a mi juicio absolutamente imprudente, lo que hace es generar mucha molestia. Porque lo que de alguna manera se exacerba es esta sensación de que en Chile hay personas privilegiadas, que están ahí por ser hijos de”, criticó. Por otra parte, consultado sobre la denuncia que en los últimos días se hizo pública respecto de que el Presidente Sebastián Piñera no paga contribuciones por su casa en el Lago Caburgua, Chahín calificó la situación como una “picantería” por parte de Piñera, agregando, además, que es algo recurrente en el mandatario. “El presidente es un zarracatín. Es una persona que está acostumbrada a estar en el límite y sacar pequeñas ventajas. A mi me parece simplemente una picantería lo de Carbugua y estas trampitas para no pagar las contribuciones. Me parece inaceptable, el Presidente no tiene ninguna necesidad de hacerlo, debilita su imagen y eso es malo para el país”, sostuvo. Para terminar, Fuad Chahín habló sobre el anuncio que trascendió este martes, de que el jueves se lanzaría la Reforma Laboral y que él mismo repitió en la reunión con los dirigentes. Sobre esto, el timonel de la Democracia Cristiana comentó que desde el partido esperan que no exista un retroceso en los derechos colectivos de los trabajadores y que se pueda aprovechar la oportunidad para “modernizar nuestra legislación de acuerdo a la realidad actual del mercado del trabajo”.