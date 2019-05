ce00b05e1a

Política Elizalde en la antesala de las elecciones del PS: "Los socialistas hemos estado predicando en el desierto" A horas de una definición respecto de la presidencia del Partido Socialista, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el actual presidente y candidato a un nuevo período admitió una fragmentación en la oposición pero indicó que su partido ha sido la excepción dentro de este fenómeno. Tomás González F. Domingo 26 de mayo 2019 12:58 hrs.

Luego de arduas semanas de campaña a lo largo de todo el país, este domingo se llevan a cabo las elecciones internas del Partido Socialista. Así, a las 9 de la mañana comenzó el proceso a lo largo de más de 250 comunas en todo el país, que busca definir la presidencia del conglomerado. Son más de 47 mil militantes los que están inscritos para votar en el proceso, los que tendrán que emitir cinco votos distintos dividos en: Comité Central Nacional, Comité Central Regional, directivas regionales, provinciales y comunales. De acuerdo a las mayorías que conformen el Comité Central se conformará la mesa del partido, compuesta por el secretario general y el presidente, entre otros cargos. Pero es justamente la elección de la presidencia de la colectividad la que ha acaparado todas las miradas y la que tiene a toda la oposición expectante. En esta, se enfrentan la diputada y nieta del ex presidente Salvador Allende, Maya Fernández, contra el actual presidente y senador de la República, Álvaro Elizalde. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, éste último analizó la polémica campaña que culminó este domingo y las diferencias que tiene su opción con la que lidera la ex presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Cómo evaluaría lo que fue esta nueva campaña? “Ha sido una campaña bastante gratificante porque hemos recibido muestras de apoyo de militantes en todas las comunas que hemos visitado y con actividades muy masivas. Esperamos que haya una importante participación porque hoy es el día en que se debe escuchar la voz de los militantes de manera fuerte y clara”. ¿Qué aspectos son los que han marcado el proceso que culmina hoy con la votación? “Hemos desarrollado esta campaña con mucha humildad y esperamos tener un importante respaldo, porque necesitamos tener un partido unido para asumir los desafíos del futuro. Trabajar para construir una mayoría social y política comprometida, con cambios profundos que nos permitan enfrentar la desigualdad y profundizar nuestra democracia. Para eso el PS tiene que actuar con sentido de responsabilidad con Chile y nuestro pueblo, actuando de manera muy unitaria”. ¿Cómo enfrentaría la fragmentación que se ha visto dentro de la oposición? ¿Cree que hay un desafío ahí para la nueva administración? “Efectivamente hemos sido testigos de un proceso de atomización y división de la oposición. Ahora, en ese marco el Partido Socialista ha sido una excepción, porque desde el principio hemos manifestado la importancia de la unidad, nos la hemos jugado por entero por esa unidad. Desafortunadamente hay otros actores en la oposición que no creen en la unidad y no están igualmente comprometidos, pero esperamos que finalmente tengan sentido de responsabilidad con Chile y nuestro pueblo y que todos nos unamos a este esfuerzo unitario por reconstruir una mayoría comprometida con cambios y transformaciones profundas”. ¿Los socialistas no caben dentro de este mismo saco? “Los socialistas hemos estado predicando en el desierto durante todo este tiempo, somos de los pocos que hablamos de unidad. Pero tenemos la convicción de que si no estamos unidos, podemos ser mayoría en la sociedad, pero vamos a ser derrotados y por lo tanto los sectores conservadores que están impulsando una agenda neoliberal desde el gobierno de Sebastián Piñera, van a poder seguir llevando adelante estas iniciativas que perjudican a la gran mayoría de los chilenos”. ¿Cómo ha visto a la otra opción? ¿Qué le parece la figura de Mahmud Aleuy en la lista de Maya Fernández? “Yo he desarrollado una campaña constructiva y creo que la otra lista no ha actuado de la misma forma. Ha entrado en la lógica de las descalificaciones personas e infundadas. Pero fiel a mi estilo y a lo que son mis convicciones, no voy a entrar en dinámicas que signifiquen descalificar a quienes representan la otra opción. Puedo hacer una crítica política, pero jamás voy a hacer una crítica personal”. ¿La crítica política cuál sería? “Nuestra lista es una lista que expresa consistencia y coherencia. Creo que la otra opción más bien es un pegoteo de quienes no tienen un diagnóstico común del pasado y no tienen una propuesta compartida para el futuro. Las ideas no son irrelevantes en política, son lo más relevante en política. Por eso lamento la despolitización que representa una opción en que se juntan quienes piensan distinto en temas que son fundamentales”. Durante la jornada, mientras el actual presidente del partido, que buscará continuar en el cargo por dos años más, Álvaro Elizalde votará en Talca, la diputada Maya Fernández hará lo propio en la sede del PS en Ñuñoa. Ambos lo harán a las 11:00 horas. Cabe mencionar que cada lugar de votación debe cumplir el plazo de 8 horas legales disponible desde su apertura, por lo que las primeras mesas podrían comenzar a cerrar a eso de las 17:00.

