Nacional Dirigentes de pueblos originarios anuncian solicitud al Senado para anular Consulta Indígena Los dirigentes buscan repetir lo ocurrido en 2011 cuando la Cámara Alta le quitó el piso político y terminó por desestimar cinco consultas que, en ese momento, llevaba a cabo Joaquín Lavín como ministro de Vivienda del primer gobierno de Sebastián Piñera. Tomás González F. Lunes 24 de junio 2019 18:34 hrs.

Como un “paso necesario y que ha probado efectividad”, calificaron los dirigentes de la Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad (ASODEPLU), a un proyecto de acuerdo que presentarán al Senado de la República con el fin de que la Cámara Alta solicite poner fin a la cuestionada Consulta Indígena que ha impulsado el gobierno de Sebastián Piñera. Así, de manera transversal, los dirigentes de distintos pueblos originarios se unieron para firmar un documento que busca repetir lo sucedido en 2011 cuando, siendo Joaquín Lavín ministro de Planificación, se anularon cinco Consultas luego de que el Senado les quitó el piso por actuar de mala fe. Desde ASODEPLU, Ariel León explicó que la medida fue tomada producto de las constantes denuncias que recibieron como agrupación desde distintas partes del país, lo que les permitió concluir que el rechazo era generalizado y por lo que decidieron llevarlo a esta instancia. “Lo que esperamos es que el Senado mayoritariamente acoja este proyecto de acuerdo, rechace la consulta que se está llevando a cabo, tanto por sus defectos de forma como por sus defectos de fondo y, en definitiva, quitarle el peso político a esta iniciativa que lo que pretende es nuestra extinción“, sostuvo el dirigente de ASODEPLU. También está dentro de los recurrentes la dirigenta mapuche y presidenta de la Asociación Newentwaiñ de Concepción, Denise Quichel Antillanca, quien, en conversación con este medio, lamentó que durante todo el proceso de Consulta Indígena no haya existido una disposición al diálogo por parte de las autoridades. “Lamentablemente el Gobierno o las personas que están llevando esta consulta no han querido escuchar, no han, ni siquiera, podido entregar un acta donde diga que la gente se ha presentado para decir que no quiere modificaciones”, dijo la dirigenta. “Al contrario, han hecho reuniones anexas, con personas individuales no representativas, para poder seguir este proceso, violando la buena fe que es el principio en el cual se establecen estos diálogos y pasando por alto a las organizaciones y autoridades representativas del pueblo mapuche, en este caso”, agregó. Por su parte, Esteban Araya Toroco, dirigente likanantay y presidente Asociación Indígena de Regantes y Agricultores Lay Lay de Calama, señaló a Radio Universidad de Chile que esperan que la Cámara Alta pueda dejar sin efecto la Consulta, ya que esta no se ha realizado de buena fe. “Lo que nosotros estamos solicitando ahora es el apoyo del Senado para que, realmente, esta Consulta Indígena se deje sin efecto, porque el proceso desde un principio partió mal. Sobre todo acá en el pueblo licanantay, desde diferentes lugares en donde se ha hecho la consulta, no han sido transparentes y tampoco ha sido de buena fe”, indicó el dirigente. Los dirigentes llamaron a todos los pueblos originarios, gobierne quien gobierne, a oponerse a estas consultas, las que catalogaron como “mal hechas”. Así también indicaron que “las consultas son un instrumento valioso, pero sólo cuando son bien ejecutadas. La mala fe y las encerronas, los palos blancos, la imposición de materias a consultar, los cambios de fechas intempestivos, así como los bares abiertos, son prácticas que deben quedar en el pasado”.

