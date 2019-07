e9e814b295

Política Diputada Parra y posible acuerdo Gobierno-PPD: "No voy a apoyar normas que perpetúan las AFP" Al igual como ocurrió con el acuerdo entre la DC y el Ejecutivo en materia tributaria, el posible entendimiento entre el PPD y La Moneda respecto de la reforma previsional ha generado diferencias al interior de la colectividad. Así lo manifestó la diputada y ex jefa de bancada de ese partido, Andrea Parra, quien aseguró haberse enterado por la prensa de la decisión. Montserrat Rollano Martes 2 de julio 2019 20:43 hrs.

La reforma al sistema previsional ha sido uno de los temas que mayor confrontación ha suscitado entre el oficialismo y la oposición. Y es que la propuesta del Ejecutivo ha sido catalogada como “insuficiente” por todos los partidos de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, pero también ha generado acercamientos y roces al interior del sector. Es así como. desde hace varios meses. la oposición viene trabajando en una mesa técnica compuesta por todas las bancadas, incluyendo a la Democracia Cristiana. Sin embargo, con el correr de los meses, este último partido optó por negociar por separado, aprobando la idea de legislar y presentando una propuesta propia al Ejecutivo. Dicha situación agrietó aún más la relación al interior de la oposición, desde donde acusaron a la DC de no respetar los acuerdos y de alinearse con la derecha. Asimismo, este lunes se sumó un nuevo capítulo a la tensión entre las fuerzas opositoras: el partido dirigido por Fuad Chahín decidió no suscribir un acuerdo al que había alcanzado la mesa técnica relativo al Pilar Solidario, acusando mezquindad del resto de las bancadas, ya que las propuestas de la falange no habrían sido consideradas. Pero no es el único partido que ha adoptado posturas divergentes respecto del resto de la oposición. Esto, ya que el PPD también se estaría abriendo a un entendimiento en materia de pensiones con el Gobierno. Dicho acuerdo considera, entre otras cosas, un aumento en la cotización adicional de un 4 por ciento a un 5,5 por ciento, además de aumentar en un 20 por ciento las pensiones a la clase media, incluir solidaridad intergeneracional y medidas de equidad de género. En conversación con Radio Universidad de Chile, la diputada PPD, Andrea Parra -quien hace algunos días renunció a la jefatura de bancada de su partido- cuestionó el acuerdo con el Gobierno, el que asegura, se enteró por los medios de comunicación. “Yo estaba bastante sorprendida con esta noticia que apareció en la prensa, porque esa apertura a negociar con el Gobierno no es una medida que se hubiese conversado con todos y va en una dirección contraria de lo que algunos hemos planteado. Yo he dicho que no voy a apoyar normas que perpetúan el negocio de las AFPs y que no me voy a sumar tampoco al camino propio que algunas bancadas han tomado. Yo he sido súper crítica de la actitud de la Democracia Cristiana de siempre privilegiar el diálogo con La Moneda y no con el resto de la centro-izquierda”. En esa linea, la parlamentaria agregó que “este no es el proyecto que nosotros queríamos como PPD. Nosotros queríamos un verdadero sistema de seguridad social que sacara de plano a las AFP del sistema y, por la decisión de la Democracia Cristiana de negociar directamente con el Gobierno, nos hemos visto obligados a trabajar en base a un proyecto que no es que nosotros aspirábamos”. Andrea Parra expresó, además, que durante este miércoles espera reunirse con representantes de la colectividad para abordar la posibilidad de un acuerdo, el que recalca, no está zanjado. “He manifestado internamente que no me parece la forma, pero yo creo que lo más importante es que esperamos el día de mañana (miércoles) tener una conversación con algunos técnicos, con el presidente del Partido, con algunos senadores y, ojalá, nuestros ex minsitros de Hacienda para definir una propuesta como PPD en estos temas”. Respecto de la marginación de la DC en el acuerdo de la oposición, la diputada PPD señaló que fue algo sorpresivo, considerando que, hasta la semana, pasada participaron de la mesa técnica representantes de la falange. Quien también cuestionó un acercamiento entre el PPD y el Gobierno fue el senador Jaime Quintana, quien en declaraciones que recoge La Segunda señaló que “el camino no son los acuerdos de a uno sino fortalecer la unidad opositora para dialogar y concordar una reforma de verdad”.

