Nacional René Saffirio: “No existe el más mínimo interés de Jorge Abbott por llegar a la verdad sobre muertes del Sename” En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile el diputado independiente cuestionó el manejo que ha tenido el jefe del Ministerio Público en esta indagatoria y acusó presiones hacia el fiscal Marcos Emilfork quien ayer comunicó su renuncia a la investigación del "caso Sename". Diario Uchile Miércoles 24 de julio 2019 12:49 hrs. Compartir

A través de una carta dirigida al fiscal nacional Jorge Abbott, este martes el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork renunció a la investigación del “caso Sename”. El persecutor, quien conducía la indagatoria desde 2016, aseguró en la misiva que “no puedo soslayar las diferencias que hemos mantenido y mantenemos sobre la visión institucional de la Fiscalía de Chile”. Si bien desde hace algún tiempo la relación entre ambos se había tensionado producto de la denominada “arista Ascar” del mismo caso, -la que indagó el eventual mal uso de fondos públicos a través de un programa del Ministerio de Justicia que involucraba a los ex ministros Javiera Blanco y José Antonio Gómez- la situación que habría detonado esta decisión tendría que ver con el informe de la PDI que constató numerosas vulneraciones a niños, niñas y adolescentes en centros del Sename el que la autoridad del Ministerio Publico habría retenido durante varios meses sin tomar las medidas correspondientes. Así lo denunció el diputado René Saffirio, quien en conversación con Radio Universidad de Chile reiteró sus críticas respecto del rol que ha jugado Abbott en causas tan relevantes como la que dice relación con la muerte de cientos de niños y niñas pertenecientes al Servicio Nacional de Menores. Al respecto, el parlamentario dijo lamentar la decisión del fiscal Marcos Emilfork, aunque expresó que era una noticia que era esperable debido al “contexto de un conflicto permanente por las presiones que estaba ejerciendo sobre su investigación el fiscal nacional Jorge Abbott”. En ese sentido, el legislador agregó que “el fiscal nacional es un obstáculo para el desarrollo de investigaciones eficaces para hacer efectiva la responsabilidad penal de todo tipo de delincuentes”. Por esta razón, Saffirio manifestó no tener mayores expectativas en relación a lo que pueda ocurrir de aquí en adelante con la indagatoria del Sename. “Desde el Ministerio Público en las condiciones en que está hoy día yo no espero nada porque los obstáculos que puso al fiscal Emilfork para que investigara con la acuciosidad con que lo estaba haciendo, para llegar a a definir responsabilidades (…) me dan a entender que no existe el más mínimo interés de parte del fiscal nacional en que se llegue a la verdad respecto de las 1313 muertes que denunciamos al interior del Sename. No tengo ninguna esperanza respecto de eso”. Asimismo, el ex militante demócratacristiano cuestionó la conducción del jefe del Ministerio Público en varias causas de relevancia nacional como el financiamiento irregular de la política o la indagatoria sobre abusos en la iglesia. Desde esa perspectiva, el diputado independiente afirmó que Abbott “ha estado enfrascado en pugnas internas de poder para mantenerse en un cargo para el cual definitivamente no da el ancho”. Sobre una posible solicitud de destitución del fiscal nacional, René Saffirio recordó que existe una facultad de los diputados de realizar un requerimiento ante el máximo Tribunal, sin embargo, indicó que espera que no sea necesario llegar a esta instancia. “Yo creo que es indispensable un cambio y ojalá ese cambio no deba producirse como consecuencia como remoción de su cargo. Hay una facultad que está entregada en la Constitución que permite que diez diputados soliciten a la Corte Suprema la remoción del fiscal nacional invocando la causal de notable abandono de deberes. Yo creo que es una facultad que hay que retener aún a la espera que se pueda tomar una decisión por parte del fiscal Abbott y que no permita que siga escalando la crisis en el Ministerio Público”. El diputado por la región de La Araucanía manifestó que, debido a la falta de liderazgo y del manejo erróneo de sus responsabilidades constitucionales y legales, el Ministerio Público, bajo la conducción de Jorge Abbott, “no está cumpliendo el fin para la cual fue creado y genera mucha desconfianza cuando se le quitan las causas a determinados fiscales porque hacen bien su trabajo”.

