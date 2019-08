Caso Renato Poblete: “Seleccionaba a personas con alguna vulnerabilidad”

c9ac8791e7

Este domingo, el abogado Waldo Bown Intveen, en entrevista al diario La Tercera, comentó sobre la investigación que hizo, a pedido de la Compañía de Jesús, al fallecido sacerdote Renato Poblete, acusado por más de 20 personas de abuso sexual. Entre los temas que se trató en la entrevista estuvieron la localización de las víctimas después de las declaraciones de la denunciante Marcela Aranda, la doble vida del sacerdote y el posible encubrimiento por parte de su círculo. Sobre las víctimas Bown explicó al diario que como los hechos denunciados van desde 1960 a 2008, los contextos temporales fueron cambiando pero el patrón de acercamiento y abuso fue una constante. “Las víctimas reaccionaban de otra forma de acuerdo a las épocas, pero el patrón de comportamiento del investigado, de acuerdo a los antecedentes, fue siempre el mismo. Esto es que Poblete seleccionaba a personas con alguna vulnerabilidad, ya sea por edad, en el caso de niñas; ausencia de alguno de los padres, o momentos de peleas de las víctimas con alguno de los padres o madres; problemas sentimentales de las víctimas; problemas de discernimiento religioso, como el caso de la señora Aranda y otras víctimas”, elaboró. También el abogado se refirió a posible encubrimiento de terceros que aunque no encontró evidencia destacó que él no tiene los mismos recursos del Ministerio Público y la Policía por lo que limitó mucho su investigación. “No sé si su doble vida, que la tuvo, fue tan oculta. Lo que se concluye en el informe es que con los antecedentes que se pudieron recabar no se estableció que existiera encubrimiento en los términos del Código Penal, y que, además, ningún abuso de menores, ni violación, ni aborto fue comentando por alguna de esas víctimas a un tercero”, indicó. “Creo que Waldo en seis meses hizo un trabajo muy potente” El abogado de Marcela Aranda, víctima y denunciante de abusos de parte de Renato Poblete, Juan Pablo Hermosilla, visitó este domingo el programa Estado Nacional de TVN, donde abordó el informe elaborado por Waldo Bown el cual se mostró “satisfecho” por el trabajo realizado. “Creo que Waldo en seis meses hizo un trabajo muy potente, pensando además que él no tiene facultades coercitivas: no puede obligar a las personas a declarar, no puede meter preso a alguien si le miente, no puede allanar lugares”, afirmó. Respecto a las declaraciones de Benito Baranda, quien fuera director social del Hogar de Cristo entre 1991 y 2011, relató experiencias de dos mujeres que fueron acorraladas por Poblete y, que además, aseguró que supo e incluso enfrentó a Poblete en su momento. “Lo que describió Benito Baranda es un evidente delito”, añadió. “Lo que habría que preguntarle es por qué no denunció los hechos”, señaló durante la entrevista.

